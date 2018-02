39-årig dømt i Odense for at vejlede til ulovlig streaming

En 39-årig mand har ved en dom i Retten i Odense fået konfiskeret reklameindtægter på over en halv million kroner fra hjemmesiden Popcorntime.dk. Manden blev idømt betinget fængsel og samfundstjeneste.

Som den første i Europa er en 39-årig mand ved Retten i Odense blevet dømt i en principiel sag om ulovlig streaming af film, oplyser anklagemyndigheden i en pressemeddelelse.

Den 39-årige er blevet idømt seks måneders betinget fængsel og 120 timers samfundstjeneste i sagen, der er den første af sin art i Europa.

Udover den betingede dom har manden fået konfiskeret over en halv million kroner for at medvirke til at sprede den ulovlige pirattjeneste Popcorn Time - han var ejer af hjemmesiden Popcorntime.dk.

- Aldrig tidligere er en person blevet dømt for medvirken til at udbrede streamingtjenester. Dommen er derfor et vigtigt skridt i bekæmpelsen af ulovlig streaming på internettet og vil vække genklang i hele Europa, siger senioranklager Dorte Køhler Frandsen fra Statsadvokaturen for særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK).

Anklager: Dom er et klart signal

Ifølge anklagemyndigheden er den 39-årige dømt for på sin hjemmeside at have vejledt danske brugere om, hvordan de kunne hente applikationen Popcorn Time, hvordan de skulle installere og bruge tjenesten, og hvordan de kunne undgå at blive opdaget af myndighederne.

- Dommen er et klart signal til dem, der udbreder ulovlige pirattjenester. Filmindustrien og andre taber milliarder i indtægter hvert år, fordi kriminelle gratis udbyder ulovlige film. Det er et tab for alle. Også forbrugeren, siger Dorte Køhler Frandsen til Ritzau.

Dermed henviser hun til, at de ulovlige streamingtjenester betyder, at der bliver færre penge at lave nye film for. Grundstenen til pirattjenesten Popcorn Time blev lagt i Argentina i 2014 af fire argentinske studerende.

Sådan virker Popcorntime.dk

Tjenesten er gratis for brugeren, men stort set alt indholdet er ulovligt, fordi filmene ligger på tjenesten uden rettighedshavernes tilladelse.

Tjenester som Popcorn Time er baseret på en bruger-til-bruger teknologi. Når en bruger ser en film på pirattjenesten, får brugeren små dele af filmen fra andre brugere. Samtidig indgår brugeren selv i et ulovligt filmdelingsnetværk og deler filmen med andre.

Domæne konfiskeret

Dommen slår fast, at den 39-årige i 2015 tjente 506.003 kroner i reklameindtægter, som altså er konfiskeret. Også mandens domæne Popcorntime.dk er konfiskeret med dommen.