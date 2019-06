Familiefar på Fyn kan ånde lettet op: 59 somaliere skal ikke udvises alligevel

På Fyn bor en somalisk familie, der har grund til at glæde sig. For i modsætning til, hvad Udlændingestyrelsen besluttede i februar 2018, får familien ikke inddraget sin opholdstilladelse. Det har Flygtningenævnet afgjort.

Den 30-årige familiefar siger til Information, at man er meget glade for beslutningen.

Forklaringen på nævnets afgørelse i faderens sag er sikkerhedssituationen, der beskrives som ustabil og urolig. Flygtningenævnet lægger til, at da familiefaderen har en konflikt med al-Shabaab, er betingelserne for inddragelse af hans opholdstilladelse ikke opfyldt.

Ændrede forhold til det bedre i dele af Somalia var ellers årsagen til, at Udlændingestyrelsen i september 2016 gik i gang med at gennemgå 1.200 somaliersager. Hensigten med det såkaldte ’Somalia Projekt’ var at se, om Udlændingestyrelsen kunne inddrage somaliernes opholdstilladelser eller nægte at forlænge dem.

Det har spillet en rolle i somaliersagerne, at man også skal tage hensyn til, om de er velintegrerede og har været selvforsørgende i længere tid. Niels-Erik Hansen, advokat

155 har fået dato for udvisning

Frem til årsskiftet 2018-19 har Udlændingestyrelsen således inddraget eller afvist at forlænge omkring 500 opholdstilladelser for somaliske flygtninge og omkring 400 for familiesammenførte somaliere. Flygtningenævnets sekretariatschef, Stig Torp Henriksen, oplyser til Information, at nævnet siden 2016 har behandlet sager om 214 somaliere, hvoraf 59 personer – svarende til knap 28 procent – har fået omgjort inddragelsen.

Det betyder omvendt, at 155 personer har fået stadfæstet afgørelsen om inddragelse af opholdstilladelsen og dermed har fået en dato for udvisning af Danmark.

Advokat Niels-Erik Hansen, som har ført den 30-årige somaliers sag, kalder Flygtningenævnets foreløbige omgørelsesprocent i somaliersagerne på knap 28 for "meget høj".

- Det har spillet en rolle i somaliersagerne, at man også skal tage hensyn til, om de er velintegrerede og har været selvforsørgende i længere tid. Men de hensyn er blevet afskaffet med det såkaldte paradigmeskift, så når vi kommer til inddragelsen af opholdstilladelser til syrere, der har fået midlertidig beskyttelse, vil man sikkert ikke komme op på så høj en omgørelsesprocent, forudser Niels-Erik Hansen.