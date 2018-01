​61 vagtlæger i Region Syddanmark siger op i protest

Et nyt gebyr for vagtlæger får store konsekvenser i Region Syddanmark. Tirsdag sagde 61 op.

Opdateret 08.30 med kommentar fra sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V).

1. januar 2018 trådte et nyt gebyr i kraft for vagtlæger landet over.

Et gebyr på 4.000 kroner, som lægerne hvert år skal betale for at blive registeret som et selvstændigt behandlingssted.

Men gebyret får nu konsekvenser i Region Syddanmark, hvor hele 61 vagtlæger tirsdag har opsagt deres stilling i protest, skriver Tidsskrift for Læger.

De mange opsigelser truer hele vagtlægeordningen i regionen, lyder det fra vagtlægechef Ole Holm Thomsen.

- Der her kan ikke undgå at få betydelige konsekvenser for vores vagtplanlægning, siger Ole Holm Thomsen til tidsskriftet.

Det nye gebyr pålægges ikke læger med egen praksis som Ole Holm Thomsen, der allerede er registeret og derfor ikke skal registreres igen. Derimod er det pensionerede læger uden egen praksis eller unge læger, der er under uddannelse til almen medicin.

Især for de unge læger er 4.000 kroner mange penge, forklarer vagtlægechefen.

- De arbejder enten i praksis eller på et sygehus og kører lidt vagter ved siden af og tjener måske 30.000 om året. Skal de så betale 4.000 i gebyr, gider de ikke mere.

Ole Holm Thomsen frygter, at op mod 160 vagtlæger i Region Syddanmark, som ikke har selvstændige ydenumre, vil aflevere deres opsigelse på baggrund af det nye gebyr.

Det svarer til cirka hver fjerde vagtlæge i hele regionen.

Tages op med sundhedsministeren

I Region Syddanmark giver de mange opsigelser også politisk genklang. På sin Facebook-profil skriver regionsformand Stephanie Lose (V) følgende:

- Det dur simpelthen ikke. Det er med til at bringe den syddanske lægevagtsordning i fare og vil i sidste ende svække rekrutteringen til almen praksis.

Formanden i Region Syddanmark vil nu tage problemet op med sundhedsministeren.

Håber på ændring

I en skriftlig kommentar til JydskeVestkysten onsdag morgen skriver sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V), at hun efter de mange opsigelser i Region Syddanmark endnu engang vil kigge på lægevagtordningen og det 4.000 kroner-store gebyr.

- Det har aldrig har været meningen at gøre vilkårene for vagtlægeordningerne dårligere. Intentionen med lovændringen var at sikre kvaliteten i lægevagten. Jeg har bedt Styrelsen for Patientsikkerhed se på, om problemet kan løses ved, at lægevagtordningerne eventuelt kan organiseres anderledes, skriver Ellen Trane Nørby til avisen.

Hos Region Syddanmark håber vagtlægechef Ole Holm Thomsen nu, at man vil registrere selve lægevagten som behandlingssted – og ikke de enkelte læger, der derfor skal pålægges det 4.000 kroner-store gebyr årligt.

- Det giver jo ikke mening at lave kontrol på Rikke Petersen, som er vagtlæge, for hun har bare sin lægetaske og kører ud til de lokaler, der nu engang forefindes, siger han til Tidsskrift for Læger.