Anklager: Britta Nielsen svindlede på syv måder

Torsdag begyndte retssagen mod Britta Nielsen, der er sigtet at have svindlet for næsten 117 millioner kroner.

Den første retsdag bød på en delvis tilståelse, en højlydt diskussion om paragraf 88 og Britta Nielsen, der fik et ildebefindende og blev hentet med ambulance.

Derudover fremlagde anklageren dele af sine beviser. Herunder, at Britta Nielsen under sit arbejde i Socialstyrelsen med syv forskellige metoder skal have overført penge til egne konti.

Blandt andet ved at oprette det fiktive projekt 'Hjælp til selvhjælp' eller ved ændre på kontonumre, når overskydende penge blev sendt retur:

Britta Nielsens advokat, Nima Nabipour, sagde i retten:

- Jeg beder retten bemærke, at de metoder, der er omtalt vedrørende udbetalingen af pengene, er kommet til efterfølgende.

- Det er måske slet ikke så kompliceret, som anklageren får det til at fremstå. Det vil jeg belyse under sagen – blandt andet under min klients forklaring, lød det fra Nima Nabipour.

Tidligere været udeladt

Det er første gang, at danskerne hører præcis om, hvordan pengene blev flyttet fra Socialstyrelsen til Britta Nielsens konti.

Revisions- og konsulentvirksomheden PwC har i deres eksterne revisionsundersøgelse behandlet metoderne, men i den rapport, der er tilgængelig for pressen, er de specifikke metoder udeladt.

Her står kun klart, at Britta Nielsen som superbruger af ministeriets systemer og betroet medarbejder havde adgang til så store dele af systemerne, at hun kunne oprette fiktive projekter og foreninger med sine egne kontonumre og derved selv få del af de satspuljemidler, hun stod for at udbetale.

Ifølge anklager Kia Reumert fra Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet, SØIK, overførte Britta Nielsen blandt andet 23 millioner kroner til sig selv gennem 'Hjælp til selvhjælp'.

Desuden oprettede hun projekterne igen, selvom pengene allerede var udbetalt.

- Der har desuden været tale om tillægstilskud. En modtager har fået udbetalt et tilskud, og efter afslutningen af sagen har Britta Nielsen oprettet den igen for et yderligere tilskud, sagde Kia Reumert ifølge BT.

Og i et eksempel fra Københavns Kommune blev der over en årrække overført 8,3 millioner kroner for lidt til et projekt, selvom pengene var bevilget på Finansloven. Pengene endte på Britta Nielsens konti, ifølge anklageren.

De specifikke metoder blev ikke listet op, og derfor er det ikke muligt at gengive dem alle.

Risikerer op til 12 års fængsel

Britta Nielsen er foruden bedrageri ”af særlig grov beskaffenhed” og embedsmisbrug også tiltalt for dokumentfalsk.

Ved retsmødet torsdag kom også frem, at Britta Nielsen på en udbetalingsblanket havde forfalsket en underskrift på en revisor med navnet Dahl til efternavn. Han kender ikke til blanketten.

LYN-ANALYSE Af Astrid Søndberg, Kriminal- og retsreporter, TV 2 Når straffen udmåles i en retssag, kan der være tale om enten skærpende eller formildende omstændigheder. Skærpende kan det være, hvis gerningen er særligt planlagt, udført i forbindelse med offentlig tjeneste eller der er udvist særlig hensynsløshed. Mens formildende omstændigheder kan være tiltaltes gode personlige forhold, lav eller høj alder, eller hvis tiltalte har meldt sig selv. Endvidere kan straffen nedsættes, hvis den tiltaltes eventuelt dårlige helbred taler for det. Ligesom dårligt helbred kan betyde, at Kriminalforsorgen finder et afsoningssted, der er egnet hertil. Se mere

Bedrageri giver typisk op til otte års fængsel, men ifølge anklageskriftet har Anklagemyndigheden også tiltalt hende efter paragraf 88 i straffeloven, der i særligt grove tilfælde kan øge strafferammen med 50 procent. Hun risikerer derfor 12 års fængsel.

Den paragraf vil Britta Nielsens forsvarsadvokat dog have fjernet fra sagen. Han mener ikke, at Britta Nielsens forbrydelser har været grove nok til, at denne paragraf tages i brug.

Det førte til diskussioner mellem anklagere, forsvarer og retsformand, inden retsformanden besluttede, at de to parter skal procedere for og imod brugen af paragraf 88 på retssagens dag to, fredag.

Overførte ikke under 116 millioner

Ifølge tiltalen indtastede Britta Nielsen egne kontonumre i Socialstyrelsens systemer og overførte ikke under 116.915.658 kroner til sig selv i perioden 1993 til 2018. Ifølge Socialministeriet drejer svindlen sig om cirka 121.000.000 kroner, men Britta Nielsen tilbageførte 3,8 millioner i 2016.

Pengene blev taget fra Satspuljen, hvilket ifølge anklageskriftet skete ikke mindre end 298 gange i perioden. Tilskudsadministrationen kunne Britta Nielsen tilgå, fordi hun var superbruger og en betroet medarbejder gennem flere år. Nogle af pengene kan være brugt på ejendomme i Sydafrika og dyre biler.

Hun blev anholdt i en hotellejlighed i Johannesburg 5. november 2018.

Britta Nielsen blev erklæret personlig konkurs i skifteretten 4. oktober 2018. Kammeradvokaten har foreløbigt fundet aktiver for lidt over fem millioner kroner i Britta Nielsens konkursbo.