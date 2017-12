Axelsens 'forfærdelige' vej til VM-triumfen: - Jeg havde det ad helvede til

Den 23-årige fynbos karriere kulminerede, da han blev verdensmester i august. Optakten til VM pegede dog i retning af alt andet end succes.

Den danske badmintonstjerne Viktor Axelsen kan tage et velfortjent glas champagne, når han nytårsaften afslutter et år, der kan karakteriseres som det hidtil vildeste i en stadig ung karriere.

Individuelle Super Series-triumfer ved India Open, Japan Open og sæsonfinalen i Dubai kunne tilføjes CV'et, men endnu mere betydningsfuldt blev han den første danske verdensmester i herresingle i 20 år. En titel, Axelsen havde helt i toppen af ønsker for 2017.

Men inden Viktor Axelsen den 27. august sikrede sig sidste point og VM-guldet i en medrivende VM-finale mod Lin Dan, havde den danske stjerne faktisk en skidt optakt til mesterskabet i Glasgow. Det fortæller han nu om i et stort interview med TV 2 SPORT som afslutning på et vildt badmintonår.

En otte uger lang VM-optakt startede ellers efter planen med et par gode uger på træningsbanen i Brøndby, hvor Axelsen følte sig klar til at give den en skalle, men så blev han ramt af problemer med foden.

- Jeg havde det ad helvede til. Jeg elsker de der blokke, hvor man har seks-otte uger, hvor man ikke skal tænke på, at der kommer en turnering efter to uger, hvor man skal ud og præstere. Jeg elsker at kunne gå fuldstændig ind i min egen lille boble og gå lidt i træningslejr. Så det var helt forfærdeligt ikke at kunne det ordentligt, siger Axelsen.

Selvom træningsperioden op til VM blev indledt efter planen, så var det opfølgningen på en periode, hvor Axelsen i forvejen havde været ramt af problemer både mentalt og spillemæssigt, og hvor han måtte trække sig fra et stormøde mod Lin Dan i Australian Open.

Planen var derfor, at der skulle trænes hårdt op til VM, hvor Axelsen skulle stå klar i sit livs form. Dette måtte han, i samarbejde med landstræner Kenneth Jonassen, ændre drastisk i, efter de tidlige problemer med foden.

- Der var perioder i den VM-træning, hvor jeg havde ondt i foden, hvor alt var noget lort.

- Vi blev virkelig nødt til at skære ned på min træning og nærmest kun træne fuldt igennem i hallen hver anden dag hele vejen op til sidste uge, inden vi skulle afsted, hvor jeg så trænede tre dage i rap. Så det var ikke super forberedelse til mit VM, fortæller Axelsen.

Alligevel drog badmintonstjernen mod VM og Glasgow med forhåbninger om et stort resultat, selvom det spillemæssige niveau ikke var helt som håbet.

- Første runde var heller ikke god, men da jeg først kom i gang, kunne jeg godt mærke, at jeg havde lavet en masse arbejde fysisk - både på spinningscyklen og i styrkelokalet. Jeg kunne mærke, at kroppen i hvert fald var klar til det. Det var mere et spørgsmål om det spillemæssige var der, og det fandt jeg så ud af, at det var det.

Efter at have tabt første VM-sæt til japanske Takuma Ueda så Axelsen sig nærmest ikke tilbage. Kun i kvartfinalen var danskeren reelt tæt på at sige farvel til drømmen om VM-guld, da Chou Tien Chen pressede ham i tre sæt. Resten er historie, Danmark fik sin tredje verdensmester i herresingle.

På trods af den store præstation ved VM formåede 23-årige Viktor Axelsen alligevel at blive på toppen. Titlen som verdensmester og verdensetter på ranglisten blev fulgt op med en sejr ved Japan Open, en finaleplads ved China Open og til sidst en tur på øverste podietrin ved sæsonfinalen i Dubai.

- Det er gået over al forventning, så jeg kan se tilbage på en helt vildt god tid efter VM. Nogle gange kan man godt se, at man dykker lidt. Jeg er rigtig glad for den måde, som jeg har håndteret tingene på – ikke kun sportsligt, men også mentalt, slår Axelsen fast.

Den unge dansker skal i øvrigt fejre nytår i Indien, hvor han lige nu deltager i klubturneringen 'Premier Badminton League'. Her skal han den 1. januar i aktion for sin klub Bengaluru Blasters, hvor også Mathias Boe er med på holdet.