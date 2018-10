Barsk tirsdag i vente - regn og vindstød af stormstyrke

Hvis man endnu ikke har fundet den vand- og vindtætte jakke frem, så er det på høje tid.

Tirsdagsvejret bliver nemlig en relativt barsk affære med gedigent efterårsvejr, når et lavtryk passerer ind over Danmark fra vest. Det vil give udbredt regn til hele landet - og særdeles blæsende vejr.

I første omgang blæser det op fra sydvest om formiddagen, i takt med at lavtrykkets frontsystem passerer Danmark. I den forbindelse kan vindstødene over de sydøstlige egne - samt over Bornholm - nå stormende kuling - eller endda stormstyrke.

Tæt på storm natten til onsdag

Når regnvejret i tirsdagens løb har passeret landet, klarer det en overgang op fra vest - men med byger, som driver ind over Danmark fra Nordsøen.

Som aftenen skrider frem, bevæger et område med kraftig vind sig ind mod den jyske vestkyst og rammer kyststrækningen mellem Hvide Sande og Blåvands Huk, hvor middelvinden en overgang kan nå stormende kuling.

I samme tidsperiode kan vindstødene nå storm eller endog stærk storm.

Længere østpå i landet bliver det også meget blæsende med kuling fra vest kombineret med vindstød, som kan nå stormende kuling eller storm ved vestvendte kyster.

Mandag eftermiddag er den objektive risiko for storm i middelvind i løbet af døgnet tirsdag til onsdag på 12 procent.

I løbet af onsdag formiddag aftager vinden efterhånden, men efterårsvejret fortsætter til og med fredag med regn og rusk i perioder.

Vindstød natten til onsdag klokken fire. Andre vejrmodeller viser at vindstødene kan nå stærk storm - og langs en større kyststrækning. Foto: TV 2 VEJRET

Senest Danmark blev ramt af en regulær storm, var den 21. september, hvor stormen Knud ramte det nordvestlige Jylland.