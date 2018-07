Beboere i Charleston starter indsamling efter trafikdrab på 11-årig fynsk pige

Den 11-årige pige blev ramt af en bil ført af en spirituspåvirket 30-årig mand, der er fængslet for uagtsomt manddrab.

Beboerne i byen Charleston i South Carolina i USA er dybt rystede efter trafikdrabet på en 11-årig pige fra Middelfart, der blev dræbt mandag aften, da hun blev ramt en formodet spritbilist, en 30-årig mand.

Byens indbyggere har nu startet en indsamling til fordel for pigens familie på hjemmesiden GoFundMe.

- Det er forfærdeligt, rædselsfuldt. Jeg kan ikke forestille mig, hvordan det er at være alene nu i et land, der ikke er ens eget land. Hvor alene må de ikke føle sig, siger David Higgins til ABC 4 NEWS i Charleston.

Det var ham, der lejede en feriebolig ud til den danske familie, der angiveligt kun havde planlagt et ophold på to dage i Charleston under en ferietur.

Borgerne har også lagt blomster og breve i nærheden af det sted, hvor den 11-årige pige blev ramt af bilen ført af den 30-årige mand.

Kunne være undgået

Også politi og myndigheder i Charleston er vrede over den tragiske sag, som de mener kunne være undgået.

- Jeg er forfærdet over dette meningsløse og tragiske tab af liv i vores dejlige by. Det kunne være forhindret og skulle aldrig være sket. Jeg er meget vred, og jeg og andre i dette samfund er forfærdede. Det sårer os alle, sagde Luther Reynolds, der er chef for politiet i Charleston på en pressekonference.

Den 30-årige mand, der førte bilen, som ramte den 11-årige danske pige på hjørnet af Calhoun Street og Rutledge Avenue, var angiveligt flygtet fra et andet uheld, da han ramte den danske pige. Han var spirtuspåvirket og sidder nu fængslet i sagen.

Politiet i Charleston oplyser til TV 2, at den 30-årige er sigtet for uagtsomt manddrab, og at der er sat en kaution på 50.000 dollars (cirka 318.000 kroner, red.) for den sigtelse. Desuden er han sigtet for at have kørt bil i påvirket tilstand, og han skal sidde fængslet, til retten kan afgøre, hvor stor kautionen skal være for den sigtelse, oplyser politiet.

