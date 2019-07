Billetpanik før Ed Sheeran-koncert - kunder ringer forgæves over 100 gange

Tusindvis af danske koncertgængere frygter at blive lukket ude fra de populære koncerter med popstjernen Ed Sheeran, som finder sted i Odense 27. og 28. juli.

Det skyldes, at man personligt skal dukke op med ID, hvis det er ens navn, der står på billetten. Har man købt billet til flere personer end en selv, skal alle dukke op på samme tid som den, der har købt billetterne.

Det vil sige, at alle der har modtaget billetten i gave, eller som skal overdrage en billet til en anden person, skal have lavet en overdragelse gennem billetudbyderen Ticketmaster.

Og det faktum har ført til noget nær massepanik. Ticketmaster kan nemlig ikke følge med i antallet af henvendelser om billetændringer.

På Facebook skriver over 50 personer i vrede toner, at de forgæves har forsøgt at få kontakt til Ticketmaster. Flere har prøvet at ringe over 100 gange i timen uden held. Telefonen går på optaget, skriver mange.

Umuligt at komme igennem

En af dem er Mike Borgesen, der beskriver sig selv som rutineret koncertgænger og kunde hos Ticketmaster.

- Problemet er, at praksis er lavet om til netop denne koncert. Jeg skal ærligt indrømme, at jeg ikke læste det med småt (købsbetingelser, red.), før jeg stod med billetten i hånden. Men det skyldes jo også, at jeg er vant til at købe billetter hos Ticketmaster uden de retningslinjer, man nu gør gældende til netop koncerten med Ed Sheeran, siger Mike Borgesen.

Som mange andre billetkøbere har Mike Borgesen måttet opgive at komme igennem til Ticketmaster for at få ændret navn på sin billet, så han kan overdrage den til en anden, fordi han er forhindret i at tage til koncerten på grund af arbejde.

Andre oplever problemer, fordi billetten er blevet givet som gave. Eller at man ikke ankommer til koncerten samtidig.

- Jeg købte fire billetter til koncerten, som jeg skal overvære sammen med min kone og et andet par. Men min kammerat og hans kæreste vil gerne se opvarmningsnavnet, og det kan vi ikke nå. Derfor skal de to af billetterne nu omregistreres, men det er umuligt at komme igennem, fortæller Hans-Jacob Møgelmose.

Han mener, at Ticketmaster har kommunikeret dårligt.

- Hvis der er flere tusind, som indtil nu står med et problem, fordi retningslinjerne ikke er de sædvanlige, så må man vel konkludere, at kommunikationen er mislykket, siger Hans-Jacob Møgelmose.

Svarer igen på kritik

Administrerende direktør hos Ticketmaster Jakob Lund fortæller, at kravet om personligt fremmøde ikke er Ticketmasters krav, men derimod et ønske fra Ed Sheerans folk. Og at kravet om personligt fremmøde ikke er noget, der sker tit i Danmark.

Dog påpeger han, at det har været meldt klart ud fra start, når kunder har købt billetterne, at det var et krav med det personlige fremmøde. Han mener derfor ikke, at det burde overraske så mange.

- Jeg kan selvfølgelig godt forstå, at man ikke altid får læst det med småt, men derfor er det jo også så godt, at vi hos Ticketmaster har denne overdragelsesservice, hvor vi tilbyder vores kunder hjælp med at skifte navnet på billetten, siger han til TV 2.

Men er det ikke et problem, at når man forsøger at bruge denne service, så bliver man sendt direkte til telefonsvarer, og at mange har brugt mere end 100 opkaldsforsøg på at komme igennem til jer?

- Det er mit ansvar, at folk ikke kan komme igennem. Der lægger jeg mig fladt ned. Det er beklageligt, at vi har så lang ventetid, og vi gør alt, hvad vi kan, for at følge med. Vi er simpelthen blevet overraskede over, at så mange vil ændre deres billet i sidste øjeblik, siger Jakob Lund.

Men hvad skal man gøre, hvis man ikke kan komme igennem til jer?

- Jeg er sikker på, at vi nok skal komme i bund med henvendelserne. Derudover har vi opmandet vores kundeservice, som vil være til stede ved koncerterne. De vil med al sandsynlighed kunne hjælpe med yderligere problemer på aftenen, siger Jakob Lund.

Kiosk blev gjort opmærksom på problemet

Bunken af henvendelser til Ticketmaster startede, umiddelbart efter at Ticketmaster-salgsstedet Politikens Kiosk i Odense lagde et opslag op på Facebook, hvor de gjorde opmærksom på reglen.

Kioskens opslag, der normalt bliver set af cirka 200 personer, er i skrivende stund set over 400.000 gange og delt mere end 5000 gange.

Og det overrasker i den grad indehaver af kiosken Torben Andersen. Han synes dog ikke, at det er Ticketmasters skyld.

- Det er jo både synd for dem, der har købt billet og nu er i klemme, og også for Ticketmasters ansatte. De er jo nok helt lagt ned, siger han.