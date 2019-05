Bogense har bygget omfartsvej for bæk for at undgå klimaproblemer

Når man ligger så lavt som den nordfynske kystby Bogense, giver tanken om stigende vandstand og øget nedbør god grund til dybe panderynker. Borgerne har tidligere været plaget af oversvømmelser, men en særlig del af nødden har byens ingeniører nu knækket. En stor del af oversvømmelserne kom fra en bæk ført igennem byen, og den har nu fået sin helt egen omfartsvej.

Bybækken er oprindeligt ført ind i Bogense for at give adgang til rent vand, og hvor en bæk normalt vil opstå det laveste sted, er denne bæk lagt kunstigt højt oppe.

Det betyder, at den løber ud til siden og ned ad bakke, når den løber over, forklarer skov- og landskabsingeniør Niklas Henning Jensen fra Nordfyn Kommune. Han var projektleder i opstartsfasen af Klimaprojekt Bogense Bybæk, der åbnede sidste år.

Vandet føres væk, når det løber over

For at holde vandet væk er der blevet bygget en overløbskant, så vandet løber udenom byen i stedet for ned i folks huse.

- Det er lidt som overløbshullet i en håndvask. Når vandet i håndvasken stiger, løber det ind i hullet i stedet for at løbe over og ud på gulvet, fortæller Niklas Henning Jensen.

Omfartsvejen har været i brug

Byen har allerede haft glæde af den nye omfartsvej for vand på afveje, og der har været ført overskudsvand i ud den nye kanal.

- Det er vand, man har forhindret i at løbe ind gennem bækken, hvor det ellers tidligere kunne skabe oversvømmelser, siger Niklas Henning Jensen.

Kanalen her tager vandet, når bækken inde i byen ikke længere kan klare presset. Foto: Ole Holbech / TV 2/Fyn

Lavtliggende områder trues af vandstandstigninger

Bogense og en stor del af det øvrige Østfyn ligger relativt lavt i forhold til vandet. Nogle af de inddæmmede områder ligger endda under havets overflade. Derfor er klimaprojektet her også kun en del af løsningen af en meget større udfordring.

- Det er første etape af nogle problemer, vi har løst med bybækken. Men der er flere etaper i og med, at vi får værre klima med højere vandstand og øget nedbør, siger Niklas Henning Jensen.

Den nye omfartsvej for bækken skal kunne klare en såkaldt hundredårshændelse. Altså stigning i vandstanden, der teoretisk kun kommer en gang hvert 100. år. Og det er beregnet ud fra det forventede klima i 2050 og ikke i dag. Det er simpelthen vejr, som Bogense endnu ikke har oplevet.