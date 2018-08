Brand i oldtidshus kan være opstået på grund af gløder fra bål

En fynsk familie havde overnattet i det hus, der udbrændte. Politiet formoder, at branden opstod på grund af gløder fra et bål i huset.

Et rekonstrueret oldtidshus er nedbrændt, efter en brand søndag morgen er brudt ud i en bygning i Hjemsted Oldtidspark ved Skærbæk.

Hjemsted Oldtidspark er kendetegnet ved en masse huse med stråtag - og det er ét af disse, der nu er blevet ødelagt af flammer, oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi ifølge TV Syd.

En fynsk familie havde overnattet i det hus, der udbrændte. Politiet formoder, at branden opstod på grund af gløder fra et bål i huset.

Branden har ikke længere risiko for at sprede sig, og den er nu under kontrol, men den har sat sine spor på den danske ferieø Rømø, der ligger under 20 kilometer fra oldtidsparken.

Her var øen uden strøm på grund af branden i løbet af morgentimerne. Ved 11-tiden var det fortsat tilfældet.

- Den næste stykke tid vil strømmen komme og gå, som den har lyst til, siger indsatsleder Michael Frederiksen til TV 2.

Turister skal forvente ustabil strøm

Årsagen til den manglede strøm på Rømø er, at højspændingskablet, der går til øen, går hen over brandstedet.

For at sikre branden og slukningsarbejdet blev strømmen slukket.

Ifølge Syd- og Sønderjyllands Politi vil strømmen fortsat være ustabil i den næste stykke tid. Turister og andre personer i området skal derfor ikke forvente, at strøm er tilgængelig på Rømø, fortæller Michael Frederiksen.

- Teknikerne skal i gang med at skifte og reparere de ødelagte højspændingskabler, og det kan give periodiske udfald.

Indsatslederen opfordrer også folk på Rømø til ikke at tage kontakt til politiet for at høre, hvornår strømmen ventes at være tilbage. Politiet vil oplyse om udvikling i sagen på deres Twitter-profil.

Årsagen til branden er fortsat ukendt.