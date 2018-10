Tidligere kollega: - Britta Nielsen var en flink og hjælpsom kvinde

At 64-årige Anna Britta Troelsgaard Nielsen nu er internationalt efterlyst i sagen om underslæb for 111 millioner kroner, kommer som et chok for en af hendes tidligere kollegaer.

Det fortæller Ellinor Colmorton, som igennem seks år arbejdede sammen med den sigtede kvinde, til TV 2.

Fra 2012 til 2018 passede hun sit daglige arbejde i tilskudsforvaltningen sammen med Britta Nielsen.

Hun husker kun positive ting om deres tid på arbejdspladsen.

- Hun var en god kollega. Hun var hjælpsom og hurtig, siger Ellinor Colmorten, som gik på pension 31. august 2018.

Det var næsten samtidig, som Britta Nielsen forsvandt fra arbejdspladsen. Den 24. september meldte arbejdsgiveren hende til politiet og den 25. september blev hun bortvist fra sit job efter mistanke om svindel.

Men på det tidspunkt, havde kvinden været lovligt fraværende i tre uger, oplyser Socialministeriet til TV 2.

Intet af det kollegaen sagde eller gjorde fik på noget tidspunkt alarmklokkerne til at ringe.

- Hun var meget privat og snakkede ikke særlig meget om sit liv uden for. Men sådan er der jo nogle mennesker, der har det.

Talte om datterens hest og sønnen i Sydafrika

Dog husker Ellinor Colmorten, at kollegaen engang nævnte, at hendes datter havde en hest. Og at hun derfor havde taget det store kørekort, fordi hun skulle køre med en anhænger til hesten.

Men heller ikke det gav anledning til mistanke.

- Det har jeg ikke tænkt over. Der er jo masser af piger, der ønsker sig en hest og får en hest i en periode, så det har jeg ikke tænkt nærmere over, at der var noget mærkeligt ved, siger Ellinor Colmorten.

Ligeledes husker hun, at kollegaen nævnte, at hun havde været på ferie i Sydafrika.

- Hun forklarede, at det var hendes søn, som havde en bolig og et firma dernede. Men i de seks år jeg har været der, har hun vist været afsted to gange til Sydafrika - ihvertfald, hvad hun har fortalt os.

I det hele taget var der intet opsigtsvækkende ved Britta Nielsen. Intet skilte hende ud, husker Ellinor Colmorten.

- Hun gik i ganske almindeligt tøj, og jeg kan ikke huske, at hun har haft smykker på overhovedet. Hendes tøj, sko og tasker var helt almindelige. Hun virkede overhovedet ikke ekstravagant. Ikke noget med dyre mærker overhovedet. Det lignede det, som alle andre gik i.

Spiste morgenmad og frokost sammen

De to kvinder snakkede sammen eller havde fælles arbejdsopgaver stort set dagligt. Derudover sås de også til frokost, og når der var fælles morgenmad på arbejdspladsen, ligesom Elinor ofte kom til Britta Nielsen, når hun skulle have afklaret ting i forhold til ansøgningspuljer.

Ellinor Colmorten forklarer, at Britta Nielsen som HK-ansat havde ansvar for at sende afslags- og tilskudsbreve afsted om ansøgningspuljerne. Derudover godkendte hun også regnskaber, når de blev sendt ind fra projekterne.

Hjalp Rigsrevisionen med stikprøver

Britta Nielsen arbejdede også tæt sammen med Rigsrevisionen, når de kom forbi for at tage stikprøver af alle sagerne, husker hendes tidligere kollega.

- De efterspurgte materialer på de forskellige sager. De tog for eksempel en ansøgningspulje. Så gennemgik de alle ansøgninger, der havde været til at sikre sig, at regelgrundlaget var korrekt. At der var hjemmel til at udbetale penge, og at pengene var udbetalt som de skulle. Så de tjekkede, at tingene var, som de skulle være. Og hun hjalp så med at finde sagerne frem, forklarer Ellinor Colmorten.

- Hun havde også opgaver med vores administrative system og sørgede for, at det virkede, husker den tidligere kollega, som i sin egen funktion som faglig medarbejder læste og vurderede ansøgninger, ligesom hun lavede oplæg til SATS-puljeforhandlinger og økonomiopfølgninger.

Hun husker, at der netop var indført et nyt administrativt system, da hun startede i tilskudsforvaltningen.

I den forbindelse var der en del startproblemer, som Britta Nielsen blandt andet var med til at rette op på.

Dog var der sat kontrolsystemer op, så flere medarbejdere - herunder Ellinor Colmorton -ikke selv kunne gå ind og rette i systemet.