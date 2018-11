Britta Nielsen bliver varetægtsfængslet frem til 4. december

I sagen om svindel i Socialstyrelsen er 64-årige Britta Nielsen sigtet for databedrageri af særlig grov beskaffenhed for mindst 111 millioner kroner.

Det fremgår af sigtelsen, som anklager Kia Reumert lørdag formiddag har læst op ved et grundlovforhør i Retten på Frederiksberg.

Svindlen skal være sket over en periode fra 2002 til 2018, hvor hun ifølge politiets anklage har misbrugt sin stilling som mangeårig og betroet medarbejder i Socialstyrelsen til at overføre store beløb til egne bankkonti.

Britta Nielsens forsvarer, Nima Nabipour, oplyste ved grundlovsforhørets start, at den sigtede ikke tager ikke stilling til selve sigtelsen. Dermed har hun hverken erkendt eller benægtet forholdene.

Lørdagens retsmøde er første gang, Britta Nielsen stilles for en dansk dommer, siden hun blev internationalt efterlyst 9. oktober, og sagen blev kendt for offentligheden. Forinden var hun 30. september ved Retten i Odense blevet varetægtsfængslet in absentia, altså uden selv at være til stede.

Forsvarer beskylder politiet for at lække dokumenter

Efter sigtelsen mod Britta Nielsen var blevet læst op i retten, begærede anklagemyndigheden om lukkede døre ved resten af grundlovsforhøret af hensyn til opklaringsarbejdet.

Det protesterede både forsvarer og pressen imod.

Nima Nabipour brugte argumenter om, at dokumenter i sagen var blevet lækket til pressen, og at sagen allerede har fået omfattende opmærksomhed i både presse og fra politikere.

- Når vi har så meget lækage i nærværende sag, er det på tide at høre min klients version, lød det fra forsvarsadvokaten.

Dommeren valgte dog at imødekomme anklagerens begæring og lukkede dørene for pressen.

Anholdt mandag

Britta Nielsen blev mandag anholdt på et hotel i den sydafrikanske by Johannesburg.

Fredag landede hun kort før klokken 13 i Danmark, efter det dagen forinden blev besluttet under et retsmøde i Johannesburg, at hun skulle løslades, så hun kunne blive udleveret til sit hjemland hurtigst muligt.

Manden blev anholdt i Johannesburg International Airport i Sydafrika tirsdag 30. oktober.

Han er mistænkt for hæleri af særlig grov beskaffenhed. Han menes at have modtaget mindst 3,6 millioner kroner af de penge, Britta Nielsen ifølge mistanken har ført ud af Socialstyrelsen.

Mandens forsvarer, Henrik Dupont, har oplyst, at den sigtede nægter sig skyldig.