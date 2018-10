Cirkler på himlen vakte undren hos flere fynboer

Fynboerne stod her til formiddag op til nogle imponerende ringe på himlen, og ringene har fået flere til at sende til billeder til TV 2 Vejret med forskellige variationer af spørgsmålet: Hvad er det?

Som flere dog allerede har gennemskuet drejer det sig hverken om himmelske Audi-logoer eller flyvende korncirkler, men striber efter forbipasserende fly.

- Det er med al sandsynlighed Flyvevåbnets F-16-fly, der har lavet striberne, lyder det fra Søren Lindhardt fra Værnsfælles Forsvarskommando.

Flyvevåbnet har trænet nogle af de basale øvelser inden for luftkamp - såkaldt dog fight - i omkring fem kilometers højde.

- Det dækker over træning i kamp i luften og kan indebære, at flyene laver drej i luften, som det ses på billederne, fortæller Søren Lindhardt, der understreger, at ligheden med Audi-logoer i denne sammenhæng er helt tilfældig.

Flyenes karakteristiske kondensstriber kaldes også for contrails. Det gælder, hvad enten der er tale om rette linjer eller runde ringe. Det forklarer meteorolog ved TV 2 Vejet Anders Brandt:

- Flyene danner striberne, når udstødningsgasserne fra flyenes jetturbiner blæses ud i iskold luft på minus 40 til minus 50 grader. Så kondenseres vanddampen fra jetturbinerne til is i luften.

Striberne tegnes i fugtig luft

Om de såkaldte contrails så bliver hængende afgøres af luftfugtigheden omkring flyet.

- Hvis der er tørt deroppe, fordamper det lynhurtigt, og så er der ingen striber efter flyet. Hvis der er fugt i luften som nu, hvor den varme luft også strømmer op over os i stor højde, så bliver de hængende, siger Anders Brandt.