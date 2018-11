Claes Bang skal spille Dracula i ny Netflix-serie

Udlandet er i den grad ved at få øjnene op for den danske skuespiller Claes Bang.

For nylig kom det frem, at han skal spille en bærende rolle i sidste sæson af den prisvindende, amerikanske serie 'The Affair'. Og nu har danskeren landet endnu en stor rolle: nemlig som vampyren over dem alle, grev Dracula.

Miniserien kommer ganske enkelt til at hedde 'Dracula', og den bliver lavet i et samarbejde mellem BBC og Netflix. Serien kommer til at bestå af tre afsnit af spillefilmslængde.

- Jeg er så spændt på at få lov til arbejde med den her ikoniske og virkelig interessante karakter, siger Claes Bang i en pressemeddelelse.

- Ja, han er ond, men han er også så meget mere. Han er karismatisk, intelligent, vittig og sexet, fortsætter han.

- Helvede har fået en ny chef

Det er skaberne bag den britiske hitserie 'Sherlock', Steven Moffat og Mark Gatiss, der skal lave den nye Dracula-serie.

- Høj, mørk og grusom. Helvede har fået en ny chef, siger de om valget af Claes Bang i pressemeddelelsen.

Det er endnu uvist, hvornår 'Dracula' vil få premiere på Netfilx.

Læs også OFF18: Claes Bang og Troels Lyby med i kampen om Oscar-kvalificering