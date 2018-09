Danmarks 90 største sten kortlagt - den største er på Fyn

GEUS har kortlagt landets kæmpesten. Den tungeste vejer over 1000 ton og ligger på Fyn.

Sagnet siger, at Danmarks største sten blev kastet af en kvinde fra Langeland, der havde set sig sur på Svinninge Kirke.

Stenen blev slynget i kirkens retning, men nåede dog kun lidt af vejen og landede i Hesselager mellem Svendborg og Nyborg.

Siden landingen har duften af nybagt brød fået stenen til at vokse sig større. Sådan lyder historien i hvert fald om den tusind ton tunge Dammesten - eller Damesten - der er Danmarks største sten.

De her sten fortæller så mange historier. De rummer både kulturhistorie med sagn og myter, og så er der også hele den geologiske historie. Henrik Granat, geolog

Men denne sten er langt fra den eneste kæmpesten, der har boret sig ned i den danske muld.

De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS) har netop kortlagt Danmarks 90 kæmpesten og 11 andre af særlig interesse - i alt 101 sten.

En kæmpesten er defineret som en sten, der er mindst fire meter på den længste led.

En af de geologer, der har været med til at kortlægge stenene, er Henrik Granat.

- De her sten fortæller så mange historier. De rummer både kulturhistorie med sagn og myter, og så er der også hele den geologiske historie. Nogle af stenene kan dateres så langt tilbage som to milliarder år. Det, synes vi selv, er utroligt interessant, og vi håber, at andre vil synes det samme, siger Henrik Granat.

Kan fastslå kæmpestens oprindelse

Ifølge undersøgelser er Dammestenen sammen med andre granitblokke blevet vristet fri af indlandsisen i Sverige og med isens bevægelse transporteret til Fyn, hvor den frøs fast.

Og netop det at komme helt tæt på kæmpestenenes fortid er et af hovedformålene bag kortlægningen.

- Stenene er indtil nu blevet undersøgt systematisk forhold til myter og sagn, men aldrig systematisk geologisk. Og i rigtig mange tilfælde har vi faktisk kunne fastslå, hvilken bjergart de består af og dermed også, hvor de kommer fra. Mange af dem kommer for eksempel fra Larvik, hvor de har bevæget sig med indlandsisen til deres nuværende sted. Så det er også lidt et detektivarbejde, forklarer Henrik Granat.

På andenpladsen på listen er netop en af disse larvikitter. Mørupstenen på omkring 500 ton i Jylland stikker som et isbjerg flere meter ned i jorden, mens kun den glatte overflade kan ses i marken.

Landets tredjestørste sten befinder sig på Lolland. Høvængestenen har en omkreds på over 25 meter og vejer anslået 400 ton.

På kortet herunder kan du se stenenes top ti, og længere nede finder du den fulde liste over de 101 kortlagte kæmper.