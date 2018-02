Danskerne leger detektiver på Facebook - jagt på skoletaske delt 24.000 gange

Mor håbede på 50 delinger, da hun delte efterlysning på nettet. Men pludselig deltog mere end 24.000 danskere i jagten.

Fredag eftermiddag i sidste uge var 9-årige Mikkel Jørgensen med sin far i Bilka i Odense for at købe fredagsslik.

Efter at have opholdt sig inde i butikken i en times tid kom de tilbage til bilen, hvor de opdagede, at låsen var brudt op, og at der havde været indbrud i bilen.

En af de ting, der blev stjålet, var Mikkel Jørgensens camouflagemønstrede skoletaske, som blandt andet indeholdt hans briller og en specialdesignet ganeplade, som ikke lige er til at erstatte.

- Mikkel har nogle gange lidt svært ved at udtale nogle bestemte lyde. Ganepladen styrker ham, når han skal udtale de lyde og hjælper ham med svære ord, siger Mikkels mor, Ditte Rosenkvist Olesen til tv2.dk.

Ganepladen til Mikkel er blevet lavet i et samarbejde mellem skole, tandlæge og en specialist fra København.

- Det har taget os to år at få den lavet. Det er rigtig synd for ham, at den er væk, og at han nu skal undvære den, siger Ditte Rosenkvist Olesen.

Viral eksplosion

Frustrationen over sin søns forsvundne taleredskab fik Ditte Rosenkvist Olesen til tasterne. På Facebook delte hun episoden fra Bilka i Odense, beskrev sin søns sproglige vanskeligheder, og hvad han havde mistet - og det gav pote.

Det er helt vildt. I går sagde Mikkel: "Nu mangler vi bare at komme i fjernsynet, så får jeg nok min skoletaske tilbage" Ditte Rosenkvist Olesen, Mikkels mor

På få dage er Ditte Rosenkvist Olesens efterlysning gået viralt, og i skrivende stund er den delt af flere end 24.000 Facebook-brugere.

- Det er helt vildt. I går sagde Mikkel: "Nu mangler vi bare at komme i fjernsynet, så får jeg nok min skoletaske tilbage", fortæller Ditte Rosenkvist Olesen.

Hun havde håbet på mellem 20 og 50 delinger af sit Facebook-opslag, men i stedet har hun modtaget tilbud om økonomisk støtte, så Mikkel Jørgensen kan få sine ting tilbage.

Optikerkæden Louis Nielsen har også tilbudt et par nye briller til den 9-årige dreng.

- Jeg er så glad for, at folk deler mit opslag, men jeg vil ikke benytte mig af tilbuddene. Jeg har meldt det til vores forsikring og politiet. Mikkel vil helst have helt det samme tilbage, og han savner lige præcis sin taske. Men jeg er taknemmelig for tilbuddene, siger Ditte Rosenkvist Olesen.

Digital selvtægt

Statusopdateringer, som den Ditte Rosenkvist Olesens skrev, med efterlysninger efter enten overfald, indbrud eller tyveri, er noget, man som Facebook-bruger oftere og oftere kan opleve i sit feed.

Motivationen for folk er, at de føler, de gør noget Nathalie C. Larsen, sociale medier-strateg

Ifølge sociale medier-strateg Nathalie C. Larsen har danskerne i høj grad fået øjnene op for, hvordan man kan bruge sociale medier til den type efterlysninger, hvor man sætter sit netværk i gang med detektivarbejde.

- Det er blevet en moderne måde at sætte gang i en lille efterforskning selv. Motivationen for folk er, at de føler, de gør noget og skaber retfærdighed for de ting, de for eksempel har fået stjålet, siger Nathalie C. Larsen.

Man skal dog passe på, inden man sætter gang i sin egen efterforskning, da det kan være strafbart.

Den 29. januar i år blev den 36-årige Rikke Louise Andersen dømt til at betale 5000 kroner, efter at hun i august 2016 havde delt et overvågningsbillede på Facebook af en mand, der blottede sit lem for en gruppe piger.

Hendes handling stred imod persondataloven.

- Mit barns retssikkerhed er blevet krænket, sagde Rikke Louise Andersen.

Nathalie C. Larsens råd er, at man laver denne type efterlysninger på Facebook med omtanke.

- Jeg vil altid anbefale, at man tænker sig om, inden man lægger al mulig information ud om sig selv. Kan det have nogen effekt for mig og min fremtid, mit barns fremtid. Det er nogle spørgmål, man skal stille sig selv, inden man poster, siger Nathalie C. Larsen.

