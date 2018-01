Dele af Fyn får snevejr i weekenden

Kold luft med mulighed for sne har kurs mod Danmark i weekenden.

Har man ikke allerede fundet de varme sokker og handsker frem, så er det på høje tid.

Kold vinterluft har nemlig kurs mod Danmark fra nord, og allerede fra lørdag morgen vil man flere steder i landet kunne se sne udenfor vinduet, mens temperaturen mange steder vil ligge omkring frysepunktet.

Det er en svag koldfront, der fra nord trækker ned over landet i nattens løb, og det betyder, at nedbøren i forbindelse med fronten gradvist vil gå over i slud og stedvis tøsne.

Prognosemodellerne er fortsat meget usikre med hensyn til nedbørsmængderne, men som TV 2 Vejret vurderer på nuværende tidspunkt, så er sandsynligheden for tøsne størst i et strøg fra det sydlige Jylland over dele af Fyn til Midt- og Nordsjælland.

Med temperaturer tæt på frysepunktet vil sneen kunne lægge sig i landskabet - især hvis man bor lidt væk fra kysterne og lidt oppe i terrænet.

Smuk og solrig søndag

Efter det i løbet af lørdagen klarer op fra nord, så venter der os en iskold nat til søndag, hvor temperaturen kan falde til otte minusgrader i de indre dele af Jylland.

Det åbner dog op for en smuk og vinterlig søndag med mulighed for masser af solskin og temperaturer, der kun lige sniger sig op på frysepunktet.

Med rolige vindforhold og mulighed for sne på jorden enkelte steder, er der lagt op til en dag med gåture i det smukke vejr.