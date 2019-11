Dement mand dømt for vold, han ikke selv kan huske

Tirsdag blev en dement beboer fra et midtfynsk plejehjem ved retten i Svendborg dømt til en behandlingsdom på det plejehjem, hvor han i forvejen har adresse.

Under retssagen blev den demente afhørt, men eftersom han ikke kan huske overgrebet overhovedet, blev afhøringen afsluttet meget hurtigt.

En mentalundersøgelse af den demente har konkluderet, at hans demens er så slem, at han ikke er i stand til at afsone en almindelig straf.

Bjarne Petersen, broren til den demente 72-årige, var til stede i retten som bisidder.

- Det var det, som vi havde forventet. Nu er jeg bare glad for, at det er overstået for nu, siger den pårørende.

Tog kvælertag på en ansat

Ifølge anklagemyndigheden klemte den 72-årige hænderne rundt om halsen i et kvælertag på en af de ansatte, der til hverdag er med til at passe på ham.

Den demente mand blev ifølge anklager Mia Friis Jensen tiltalt for paragraf 119, i daglig tale også kendt som vold mod tjenestemand.

Vold fra personer med psykiske lidelser mod plejepersonale, er næsten mere norm end undtagelse. En rapport fra 2017 lavet af FOA viser således, at halvdelen af de ansatte i psykiatrien hvert år bliver udsat for vold i hårdere eller mildere form.

Hvis en ansat skal kunne søge og tilkendes erstatning på grund af en voldsepisode, kræver det formelt en politianmeldelse.

Både lægeorganisationen Yngre Læger og FOA siger til TV 2, at deres ansatte af samme grund er nødsaget til at skride til en anmeldelse for vold.