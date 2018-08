Der kan falde op mod 50 millimeter regn på Fyn

Der venter dele af landet en særdeles våd torsdag.

Til og med den 28. august har årets sidste sommermåned bragt 90 millimeter regn med sig, og torsdag bliver der føjet en del ekstra vand til det våde regnskab.

Et lille - men ganske intenst - lavtryk bevæger sig op over Danmark fra sydvest, og det kommer ikke til at gå helt stille for sig.

Allerede over 40 millimeter i Nordvestjylland

Lavtrykket gjorde sin drivvåde entre allerede onsdag aften, hvor der på lidt over tre timer faldt mere end 40 millimeter regn i det nordvestlige Jylland. Mest regn faldt der i Thyborøn, hvor der i alt er løbet 48,1 millimeter regn gennem nedbørmåleren.

Siden da har lavtrykket med sit tilhørende regnvejr, bevæget sig langsom mod øst, så den kraftige regn torsdag morgen ligger centralt over Danmark.

Det giver vedvarende og silende regn mange steder over det østlige Jylland, Fyn, samt Vestsjælland.

Kan falde 50 millimeter østpå, inden dagen er omme

Selvom lavtrykket langsomt bevæger sig mod øst, går det også mere og mere i stå, og det betyder, at det kommer til at regne temmelig kraftigt, og i lang tid, over de samme områder.

Samlede nedbørsmængder frem til midnat. Lokalt kan der falde mellem 30 og 50 millimeter hvor der kommer mest. Prognosen er dog usikker med hensyn til hvor de største nedbørsmængder vil falde. Foto: TV 2 VEJRET

Prognoserne, som er til rådighed torsdag morgen, viser, at de største nedbørsmængder formentlig vil falde centralt i landet. Det betyder, at navnlig Odsherred, dele af Fyn, samt det østlige Jylland, kan få en særdeles våd torsdag.

Andre prognoser har dog regnen placeret længere mod øst, så også København og Nordsjælland kan få store regnmængder i løbet af dagen.

Hvor der kommer mest regn, kan der inden torsdagen er omme være faldet mellem 30 og 50 millimeter regn.

Desuden vil det torsdag aften en overgang blive ganske blæsende fra nord og nordvest, når lavtrykket passerer videre mod øst, med vindstød der kan nå kulingstyrke.