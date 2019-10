Rapport viser: Derfor knockoutede fynsk radio-idé Radio24syv

Det kom som en overraskelse for mange, at den fynske radio-idé med kanalen Loud vandt udbuddet af den nye digitale radiokanal på DAB-båndet, mens Radio24syv blev forbigået.

Nu har Radio- og tv-nævnet offentliggjort evalueringsrapporten, som har dannet grundlag for valget af Loud til fordel for de to øvrige kandidater, Radio24syv og DK4 Radio.

Rapporten viser, at det er størrelsen af det økonomiske tilskud, som er den største forskel mellem de to favorit-kandidater, Loud og Radio24syv, og dermed afgørende for udbuddets vinder.

Nævnet har vurderet de tre ansøgere på baggrund af et pointsystem baseret på tre evalueringskriterier: Kvaliteten og realismen i plan for driften, buddet på det samlede tilskud og indholdet i de beskrevne programplaner.

I forhold til økonomisk tilskud kunne man maksimalt søge om 280 millioner kroner. Radio24syv søgte om alle pengene, og udbuddet er skruet sådan sammen, at ansøgeren med det højeste bud får den dårligste karakter.

Radio24syv tilbød at drive kanalen for 280 millioner kroner, Loud tilbød at gøre det for 260,8 millioner kroner, mens DK4 Radio kunne gøre det for 256,2 millioner kroner.

Det giver Radio24syv 0,25 point, mens Loud får 1,75 point, og DK4 Radio får 2 point.

Ud over økonomi er ansøgerne også blevet bedømt på kvaliteten og realismen i planen for radiostationen samt indholdet i planerne for programmerne.

For indholdet af programplaner scorer Loud højere end Radio24syv på blandt andet nyheds-, kultur- og debatprogrammer. Loud scorer i denne kategori 2,8 point, mens Radio24syv får 2,4 point, og DK4 Radio modtager 1,6 point.

I den sidste kategori "kvalitet og realismen i planerne for driften" scorer Radio24syv med 2,45 point en anelse flere point end Loud, der får 2,10 point. DK4 Radio får 1,05.

I den samlede vurdering får Loud 6,65 point, mens Radio24syv scorer 5,10 point, og DK4 Radio ender sidst med 4,65 point.

De afgivne point til de tre ansøgere. Foto: TV 2

Tirsdag sagde Caroline Heide-Jørgensen, formand for Radio- og tv-nævnet, at pointsystemet havde givet en klar vinder.

- Det har været en klar afgørelse, idet Kulturradio Danmark A/S (Loud, red.) har fået en samlet score på 6,65, hvilket er 1,55 bedre end den næstbedste, sagde hun i en pressemeddelelse.

Tre kandidater ansøgte

Tre kandidater havde ansøgt om at drive den nye radiokanal på DAB-båndet.

Alle tre kandidater indleverede ansøgninger til Radio- og tv-nævnet, ansøgningerne kan du læse her.

Vinderen, Loud, består af en kreds af ni lokalradiostationer, Roskilde Festival, Nationalmuseet, teatret Mungo Park og Danske Studerendes Fællesråd.

Loud får 70 millioner kroner om året til at sende DAB-radio til 2023 og sender første gang 1. april 2020.

Ville fortsætte på FM

For Radio24syv var håbet oprindeligt at fortsætte på FM-båndet som de gør i dag og indtil 31. oktober.

Men en politisk aftale mellem VLAK-regeringen og Dansk Folkeparti betød, at kanalen opgav at byde.

Det var blandt andet, fordi udbuddet krævede, at stationens hovedsæde og hovedparten af den redaktionelle stab skulle placeres 110 kilometer fra København.