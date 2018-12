Politiet afleverede julegaver: - Det er en fantastisk julehistorie

Fredag aften måtte en patrulje fra Fyns politi agere postvæsen for at sikre julefreden hos otte familier i Kerteminde.

Tidligere på dagen klokken 10.42 havde de fået en anmeldelse fra en borger, der bor i byen, som havde fundet otte pakker, der var efterladt midt ude på Marinavejen i Kerteminde.

Hvem der har efterladt dem og hvorfor, vides ikke.

- Han kører ind til postbutikken i Brugsen i Kerteminde for at aflevere dem, men her ønsker man ikke at modtage postforsendelserne, siger vagtchef ved Fyns Politi, Ehm Christensen.

I stedet vælger han at tage pakkerne med hjem og kontakter derefter politiet. Fredag aften, da de har tid, bliver der sendt en patrulje ud til hans bopæl.

Da de kigger på pakkerne, kan de se, at alle otte pakker, er nogen, som hører til i Kertemindeområdet.

- Der er jo navn og adresse på alle pakkerne, så de bliver enige med vagtcentralen om, at de deler pakkerne rundt, når de nu alligevel er i området, siger Ehm Christensen.

Hvis ikke pakkerne var blevet delt rundt, var de i stedet endt som hittegods hos politiet.

- Så var de hvert fald nok ikke nået frem til jul, hvis de var havnet der. Det er en fin tanke at få delt de pakker ud, så de er fremme til jul, siger vagtchefen.

Surrealistisk oplevelse

En af de heldige borgere i Kerteminde, der fik besøg af Fyns Politi fredag aften, var 62-årige Makiah Larsen.

- Da jeg åbnede døren og så, hvem det var, var det første jeg tænkte, om mine børn var kommet til skade. Da betjenten sagde, at hun havde en en pakke til mig, troede jeg måske, at jeg havde bestilt noget forkert, som var ulovligt. Tankerne fløj rundt lynhurtigt, siger Makiah Larsen.

En forsvunden pakke var ikke det første Makiah Larsen tænkte på, da hun så politiet på sit dørtrin. Foto: Privat foto

Den kvindelige betjent, der var for at aflevere hendes pakke får dog forklaret situationen, at hendes forsendelse sammen med en masse andre var blevet fundet nede ved havnen i Kerteminde.

Pakken til hende var en julegave til et af hendes børnebørn.

- Det var meget surrealistisk, men hun stod der sød og smilende ude i regnen, siger Makiah Larsen.

Selvom hun var meget forbløffet, kunne hun ikke lade være at spørge, om der var mere end bare den ene levering til hende, for hun manglede nemlig at modtage flere pakker.

Det var desværre ikke tilfældet, men derfor er hun stadig mere end tilfreds med den service som politiet leverede.

- Det er fantastisk, at de tog den beslutning. Jeg er virkelig glad for det, for ellers skulle jeg ind på hittegodskontoret efter nytår, og hvordan skulle jeg vide at min pakke lå derinde. Det er en fantastisk julehistorie, siger Makiah Larsen.

Aldrig oplevet tidligere

Vagtchef Ehm Christensen fortæller, at han kender til flere tilfælde, hvor politiet finder ting, der bliver afleveret direkte tilbage ejeren.

Men han har aldrig hørt om, at en patruljevogn skulle have uddelt otte julegaver.

- Jeg har trods alt været over 30 år i politiet, siger Ehm Christensen.