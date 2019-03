Dr. Rolf og Kanylerne er ude af 'X Factor': - Det var åbenbart ikke lige seernes kop te

Det første 'X Factor'-liveshow er fredag løbet over tv-skærmen, og det blev det fynske band Dr. Rolf og Kanylerne, der måtte tjekke ud af programmet som de første af feltets ni live-deltagere.

'X Factor'-historiens første band havnede i farezonen mod Ankerstjernes solist Patrick Smith, hvor de hver især sang deres såkaldte 'save me'-sang.

Herefter lå afgørelsen i hænderne på dommeren Thomas Blachman, da Oh Land og Ankerstjerne hver især havde peget på at sende deres egne deltagere videre.

Og det var ikke et let valg for dommeren, der på et tidspunkt var på vej på på scenen for at sende en af de to deltagere ud med et kys. Det blev dog stoppet brat af Sofie Linde.

I sidste ende sendte Blachman de fire garvede musikere fra Sydfyn ud, fordi han mente, at den 18-årige Patrick leverede "aftenens øjeblik", da han sang C.V. Jørgensens 'Det siger sig selv'.

- Du gjorde det bedst, Patrick, så I ryger bare ud. Det beklager jeg, lød det fra dommeren som det sidste.

Tidligere i showet havde Blachman da også givet udtryk for, at Dr. Rolf og Kanylerne i hans øjne ikke leverede deres bedste præstation, selvom han roste Ole Rolf Lassens lyrik.

Ikke sofaparlamentets kop te

Dr. Rolf og Kanylerne lagde efter afgørelsen ikke skjul på, at det havde været en kæmpe oplevelse at være med i 'X Factor'.

- Vi havde en fantastisk oplevelse i at synge og spille for jer. I har været et vidunderligt publikum, og det vil vi tage med os. Livet er jo ikke slut endnu, sagde bandets forsanger Ole Rolf Lassen fra scenen.

Efterfølgende uddybede han over for TV 2:

- Jeg har hele tiden været klar over, at det var dommerne, der har ført os videre hver gang. Og det, der var spændende, var jo, hvordan sofaparlamentet tog imod os. Det var åbenbart ikke lige deres kop te. Og så det jo sådan, siger forsangen.

Gruppen påpeger desuden, at de var oppe mod mange "pissehamrende gode" deltagere, og at de derfor syntes, det var fair, at det var dem, der skulle forlade konkurrencen.

Dog ville de ønske, at 'X Factor'-oplevelsen havde varet flere uger endnu.

- Det har været en kæmpe læringsproces, og vi havde ønsket, det havde været længere, fordi så havde vi arbejdet endnu mere. Men vi har udviklet os som orkester, og der, hvor vi er nået til, er fantastisk, lyder det fra bandet.

- Nu skal vi jo bare ud og spille, som vi plejer – og lidt til, slutter Ole Rolf Lassen.