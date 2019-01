Maks. 80 km/t: DF vil have sænket farten på godstog over Storebælt

Selvom det blæste kraftigt på Storebæltsbroen onsdag morgen, tyder meget på, at vinden alene ikke kan have været skyld i togulykken.

Ifølge de foreløbige havariundersøgelser røg en trailer af et godstog og ramte det modkørende lyntog. Om det var blæsten, monteringen af traileren eller andre faktorer, der spillede ind, er endnu ikke undersøgt til bunds.

Hos Dansk Folkeparti vil man derfor have nedsat hastigheden på godstog over Storebælt, indtil man har fundet den præcise årsag til ulykken.

- Vi foreslår, at godstog maksimalt på køre 80 km/t på Storebælt, da meget peger på, at det var godstoget, der var skyld i ulykken, siger Dansk Folkepartis transportordfører, Kim Christiansen, der samtidig ønsker Havarikommissionens undersøgelse af ulykken fremskyndet.

- Jeg har allerede kontaktet ministeren, så alle transportordførerne kan få en briefing af Havarikommissionen. Men allerede nu mener jeg, at vi skal gå med livrem og seler. Man kan ikke bare ignorere ulykken og fortsætte med fuld hastighed på godstogene. Jeg synes, det er sund fornuft at sænke hastigheden.

S enig i forslag

Socialdemokratiets transportordfører, Rasmus Prehn, er enig i, at hastigheden er et godt sted at sætte ind.

Partiet har tillid til myndighedernes arbejde, men har savnet mere information om selve ulykken, siger han.

- Nu er der jo gået en del dage, og vi har ventet på, at der ville komme en klar melding fra myndighedernes side. Der har været meget tavshed – selvfølgelig fordi man har været optaget af at få udredt det her på bedst mulig måde – men vi har savnet et nødberedskab, siger Rasmus Prehn.

- Når vi nu ikke ved mere, kunne en lavpraktisk løsning være at man sætte hastigheden ned på de godstog, der passerer Storebælt, vurderer han.

Otte passagerer i modkørende lyntog dræbt

Klokken var omkring 07.35 onsdag morgen, da et lyntog på vej fra Aarhus til København blev ramt af dele fra et modkørende godstog på lavbroen på Storebæltsbroen og foretog en hård opbremsning.

Otte passagerer, der var om bord i lyntoget, blev dræbt. Derudover blev 16 passagerer kvæstet i ulykken.

Fyns Politi oplyste fredag, at de omkomne alle er blevet identificeret. Der er tale om fem kvinder og tre mænd. Den yngste er en 27-årig kvinde fra det centrale Fyn, mens den ældste er en kvinde på 60 år fra Odense.

Ingen af de omkomne er i familie med hinanden, og alle er danske statsborgere.

På denne collage kan man gennem fire forskellige vinduer se, hvor ødelagt toget var efter togulykken på Storebæltsbroen. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

Vind alene var ikke skyld i ulykke

Ifølge en måling fra Banedanmark, som TV 2 har fået aktindsigt i, var middelvinden på tidspunktet for kollisionen på omkring 20,9 meter per sekund.

Først når middelvinden er over 21 meter i sekundet, skal togene nedsætte hastigheden. I de tilfælde begrænses den fra 120 km/t til 80 km/t. Er middelvinden derimod mere end 25 meter per sekund, må togene ikke passere broen.

Banedanmark har oplyst, at togene denne onsdag morgen havde tilladelse til at køre med normal hastighed.

Ud fra vindmålingerne vurderer Jakob Mann, professor i vindenergi på Danmarks Tekniske Universitet (DTU), at andre faktorer end vinden har været årsag til ulykken.

Det kan for eksempel være monteringen af den løsrevne trailer:

- Der var jo mange trailere på godsvognen, men kun én røg af. Så det kunne tyde på, at der var et eller andet galt, siger Jakob Mann og uddyber:

- Vinden, som vi så den i onsdags, forekommer flere gange om året. Det var ikke noget særligt. Det eneste specielle ved den var, at den var vinkelret på togets køreretning, hvilket er den værste vind for de her laster.

Så vinden alene burde ikke være skyld i ulykken?

- Nej, det vil jeg ikke mene, siger Jakob Mann.

DF vil fremskynde Havarikommisionens arbejde

Dansk Folkeparti mener, at vurderingen fra professoren er med til at understrege vigtigheden i først og fremmest at fokusere på godstogene.

- Noget tyder på, at der er tale om en fejl hos godsoperatøren, så jeg synes, at vi skal vælge den sikre vej og sænke farten, indtil vi ved mere, siger Kim Christiansen.

I øjeblikket undersøger Havarikommissionen, hvad der kan have forårsaget ulykken. Onsdag 9. januar skal Folketingets transportordførere mødes med kommissionen og orienteres om den undersøgelse, der foregår.

- Men vi opfordrer ministeren til at fremskynde Havarikommisionens arbejde. Det er ikke rimeligt, at der skal gå år, inden offentligheden, de pårørende og pendlerne får vished for ulykkesårsagen, siger Kim Christiansen.