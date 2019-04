Divisionsklubber 'gambler med livet' ved oprykning: - Det bliver hårdt

Normalt er det en stor glæde at sikre en oprykning med sit hold.

Men i dansk håndbold kan en oprykning til landets næstbedste række også være årsag til en lang række bekymringer, da udgifterne bliver flere, og der umiddelbart ikke er nogen økonomisk gevinst at hente.

Vi skal ud og finde flere penge, og der snakker vi jo i omegnene af 150-200.000 ekstra

For en under en uge siden rykkede IF Stjernen fra Odense op i kvindernes 1. division, og selv om de er glade for præstationen, så er det også forbundet med økonomiske panderynker, fortæller klubbens træner, Thomas Hegerslund Lyngaa.

- Sportsligt er det super fedt, men økonomisk vil det blive en konsekvens for klubben, at vi skal ud og finde flere penge, og der snakker vi jo i omegnen af 150-200.000 ekstra. Det bliver selvfølgelig hårdt, siger træneren.

Én af de helt store udgiftsposter ved en oprykning er øgede transportomkostninger. Det skyldes, at 2. division er inddelt i tre regionale puljer, mens 1. division er landsdækkende, hvorfor der er en noget større afstand mellem klubberne - og det er dyrt.

Gambler I med klubbens liv?

- Jamen, det gør vi. For hvis det ikke lykkes, og vi måske rykker ned eller ikke kan skaffe pengene, så skal vi starte forfra - måske fra Fynsserien eller 3. division, og så skal vi til at bygge det hele op igen, siger IF Stjernen-spilleren Gabriella Jette Hviid, der også er medlem af klubbens bestyrelse.

- Det er selvfølgelig en dyr omkostning for klubben. Det er hele klubben, det kommer til at gå ud over, hvis vi rykker ned igen fra 1. division. Det er selvfølgelig også noget, der skal tages med, siger Gabriella Jette Hviid videre.

TV 2 SPORT har været i kontakt med 17 klubber fra den kvindelige 2. division, hvoraf 14 af dem mener, at de økonomiske omkostninger ved en oprykning til landets næstbedste række er problematiske.

- Det er jo ikke ukendt for os. I Divisionsforeningen har vi en målsætning om, at vi kan tilføre vores medlemsklubber den økonomi, de har brug for. Vi er der ikke endnu, men vi håber, det sker, siger Divisionsforeningens direktør, Thomas Christensen.

Ed Sheeran-koncert hjalp 1. divisions-klub

Tre klubber rykker direkte op i 1. division, mens yderligere ét hold kan rykke op efter playoff-kampe. Én af de klubber, der rykkede op sidste år, er Odense-klubben DHG Håndbold.

Vi havde en gæld på 150.000 fra første år, så vi besluttede at trække os og rykke ned i 3. division

De havde i lang tid forberedt sig på en oprykning og vurderede, at de havde råd til at være blandt de 12 klubber i 1. division, men midtvejs i sæsonen fik de alligevel problemer. Det fortæller klubbens seniorformand, Nicolai Gynther.

- Det gik ikke helt, som vi havde håbet til at starte med. Vi havde lavet et budget på den anden side af en halv million kroner og troede på, at vi kunne få det. Men da vi kom på den anden side af jul, måtte vi sætte os ned og sige, at det så ud som om, vi havde et hul på 150.000 kroner.

- Det krævede en ekstra indsats at finde dem, men vi var så heldige, at Ed Sheeran landede to koncerter i Odense, og til dem har jeg fundet 180 mand, der vil stå i baren. Det har givet os den indtægt, så vi er kommet i mål.

Hos IF Stjernen har man tidligere prøvet kræfter med 1. division, men her var de ikke så heldige at få en verdenskendt musiker til byen, som kunne have en positiv effekt på regnskabet.

Fynboerne overlevede den første sæson i den næstbedste række, men på bundlinjen var de røde tal så voldsomme, at de ikke formåede at gennemføre den anden sæson - og det fik konsekvenser.

- Klubben var ikke gearet til at rykke op. Vi havde et rigtig godt hold, og spillerne var gode. Men år to kunne vi simpelthen ikke overskue og magte at skrabe penge til. Vi havde en gæld på 150.000 fra første år, så vi besluttede at trække os og rykke ned i 3. division, siger Finn Hansen, der er formand i IF Stjernen.

En økonomisk pulje for de svageste er ikke vejen frem

Flere klubber oplyser til TV 2 SPORT, at en oprykning fra 2. division som udgangspunkt ikke skaber en øget interesse fra klubbens sponsorer, da den kommercielle værdi ikke bliver større.

Og da det derfor kan være svært at skrabe de nødvendige penge sammen, så har IF Stjernens formand er ønske, der kan løse problemet.

- Jeg kunne godt tænke mig, at der var en pulje, vi kunne søge. Så kunne de jo se klubbernes regnskab, om de har råd til det. De kan jo ikke være interesseret i at sådan en klub som Stjernen går fallit på grund af, vi har et damehold, siger Finn Hansen.

Men tanken om at oprette en pulje, der kan støtte de klubber, der er udfordret på økonomien holder ikke, mener Thomas Christensen.

- Hvis der er en pulje, hvor kun de svageste kan søge, så vil alle jo søge. Hvem skal så bestemme? Hvad er det for argumenter, der skal afgøre det? Det er en for stor risiko, siger formanden, der i stedet mener at fællesskabet er vejen frem.

- Vi er et fællesskab, og på sigt vil vi gerne udvikle både i toppen og bunden. Hvis vi kan formå at lave økonomi nok, så kan vi også hjælpe klubberne. Det er vores målsætning, siger Thomas Christensen.

I første omgang må IF Stjernen klare sig selv, men selv om de nu skal på pengejagt, så er oprykningen pengene værd.

- Man skulle være et skarn, hvis man ikke synes, det er dejligt at se sådan et hold rykke op. De har virkelig gidet det og ligget nummer ét siden første spilledag. Det er meget fortjent, de rykker op, siger Finn Hansen.