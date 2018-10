DSB's billetsalg ramt af nedbrud i hele landet

Opdatering DSB oplyser nu, at billetsalget virker igen.

Der er lørdag bøvl med DSB’s salgssystemer over hele landet.

Det sker efter, at et planlagt vedligehold af systemerne er slået fejl. Fejlen er fundet, men der er problemer med at udbedre den, oplyser DSB til TV 2.

Mange meldinger om fejl

Der er problemer med salg i DSB's butikker på nettet og stationer, i 7 Eleven og på DSB's app.

- Vi arbejder på at løse problemet, skriver DSB Kundeservice.

Rejsende med DSB havde allerede problemer med at købe billet lørdag morgen. De problemer blev tidligere på dagen meldt i orden, men der er tilsyneladende stadig meldinger om fejl.

Rejsekort og DOT Mobilbilletter App / DOT 1415 SMUK burde dog stadig fungere.

- Hvis ovennævnte ikke lader sig gøre, kan du stige ombord på toget og henvende dig til togpersonalet, skriver DSB.