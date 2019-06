Efter morgenens regn og torden - nye skybrud truer

Mange folk på Fyn og i Østdanmark blev sikkert vækket af lyn og torden i de sene nattetimer og først på morgenen, hvor bygerne var så kraftige, at de blandt andet gav skybrud i Otterup på Fyn.

Her fik man sidst på natten 18 millimeter regn på blot 30 minutter, og nu kan vi endnu en gang opleve, at det trækker op til uvejr hen over aftentimerne.

Læs også Varmt og voldsomt vejr rammer Fyn

Der er således risiko for skybrud og torden flere steder i det sydlige og centrale Danmark fra klokken 18.

Intense byger kan ramme Fyn, det østlige Syd- og Sønderjylland, Lolland, Falster, Møn samt dele af Midt-, Vest- og Sydsjælland.

Hen over aftentimerne kan der lokalt i det varslede område falde mere end 15 millimeter regn på en halv time. På grund af usikkerhed i vejrsituationen er der ligeledes en mindre risiko for skybrud omkring det varslede område. Foto: TV 2 VEJRET

TV 2 Vejret har derfor udsendt varsel for skybrud med torden i disse områder gældende fra klokken 18 til 23. På grund af den naturlige usikkerhed i sådan en vejrsituation er der også en mindre risiko for skybrud hele vejen omkring det varslede område i perioden fra klokken 19 til 01.

Vejret gentager sig selv

De seneste par dage har vi hentet det ene uvejr efter det andet fra Tyskland, og onsdag er ingen undtagelse.

Varm og fugtig luft, som er nogle af de vigtigste elementer i uvejr, strømmer igen op over Danmark.

Vi er således ude i en vejrmæssig gentagelse af de foregående dages vejr, men der er alligevel forskelle fra de tidligere regn- og tordenvejr.

Læs også Fejl på sporskifte: Togbusser og ekstra skift på Svendborgbanen

En koldfront trækker op over Danmark fra syd i løbet af aftenen. Fronten skubber til varm og fugtig luft nedefra, og det danner enorme bygeskyer med skybrudspotentiale. Foto: TV 2 VEJRET

Denne gang skubber en koldfront nemlig til den varme luft nedefra, og det skub giver en større risiko for skybrud end i de tidligere situationer. Ved koldfrontens hjælp bliver luften nærmest vredet som en karklud, og der kan på kort tid falde store regnmængder.

Man taler om skybrud, når der falder mere end 15 millimeter på en halv time. Men usikkerheden i både placering og styrke af bygerne er dog stor, og derfor er der blot tale om en risiko for skybrud lokalt inden for det varslede område.

Vejret fortsætter med at være ustabilt, og senere på ugen får vi igen vejrsituationer, som kan give regn og torden.