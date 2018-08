Ekstrem varme på vej mod Fyn

De seneste prognoser har temperaturer, som kan give os en ny absolut temperaturrekord.

Mange danskere puster nok ud i den kølige og friske luft, som blæser hen over landet i dag, men det er en stakket frist - det kan nemlig blive ekstremt varmt i næste uge.

Ordet ekstremt er valgt helt specifikt, for den seneste prognose fra ECMWF, det fælleseuropæiske meteorologiske regnecenter i Reading vest for London, har op til 37 grader over dansk område på onsdag. Og det vil i så fald være en ny absolut temperaturrekord for dansk område - et nyt såkaldt temperaturekstrem.

Den hidtil højeste temperatur målt i Danmark er 36,4 grader den 10. august 1975 i Holstebro.

Sønderjylland, Sjælland, Lolland og Falster kan blive ramt af den varmeste luft

Står prognoserne til troende bliver det varmest i den sydlige og østlige del af landet.

Temperaturen ventes at toppe i Sønderjylland som det første sted med 33 til 35 grader først på eftermiddagen.

Varmen kulminerer i den sydvestlige del af landet først på eftermiddagen i henhold til den seneste prognose fra ECMWF. Foto: TV 2 VEJRET

Siden rykker varmen længere østpå, så man sidst på eftermiddagen kan få 35 til 37 grader på dele af Sjælland, Lolland og Falster.

Onsdagens højeste temperaturer vil være at finde over Sjælland, Lolland og Falster sidst på eftermiddagen onsdag i henhold til den seneste prognose fra ECMWF. Foto: TV 2 VEJRET

Fransk varme

Luften, som søndag ligger over Sydfrankrig, sætter sig i bevægelse mod nordøst, og det er den, som kan give os det usædvanligt varme vejr onsdag.

Animationen i toppen af artiklen viser, hvordan luften bevæger sig op mod os.

Luften, som i dag giver op til omkring 37 grader i Frankrig sætter sig i bevægelse op mod Danmark, og når i henhold til de seneste prognoser os onsdag eftermiddag. Foto: TV 2 VEJRET

Varmen tyvstarter dog allerede tirsdag med 31 til 33 grader i de sydlige dele af landet.

Stadig usikkerhed i prognosen

Beskrivelsen her over er den mest sandsynlige ud fra den seneste computerberegning, men sådanne prognoser skal tages med et gran salt. Der vil nemlig altid være usikkerheder, når vi kigger på vejret tre dage frem i tid.

Små forskydninger vindretning, skydækket og præcis ankomsttid af varmen i forhold til, hvornår Solen kulminerer har stor betydning for, hvor varmt det kan blive.

Om det bliver til en ny rekord, er derfor endnu ikke til at sige, men der er på den anden side heller ikke megen tvivl om, at det trods alt bliver meget varmt igen midt i næste uge.