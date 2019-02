Er du klar - endnu en forårsweekend venter

Selvom kalenderen insisterer på, at den kommende weekend er en vinterweekend, er naturen bare ikke enig. Sidste weekend var usædvanlig varm, og alt peger på, at den kommende weekend bliver ligeså forårsagtig i vejret. Vi skal bare lige over et par kedelige dage her midt på ugen, forklarer meteorolog ved TV 2 Vejret Sebastian Pelt.

- Hvis nogen ikke nåede at nyde vejret denne weekend, har de muligheden i den kommende. Det er ikke noget, vi er vant til i februar, siger Sebastian Pelt.

Ustadigt vejr midt på ugen

Tirsdag er vejret ustadigt, og onsdag kulminerer det dårlige vejr med regnvejr, der breder sig til hele landet i løbet af dagen. Dernæst vil det tage 12 til 18 timer, før det igen holder op med at regne i løbet af torsdag morgen. Fredag klarer det op, og lørdag og søndag kommer temperaturen op mellem 10 til 12 grader.

Læs også Naturforkæmpere vil plante skov på forurenet grund i Nyborg

- Efter det lidt kedelige vejr bliver det bare bedre og bedre. Det kulminerer i weekenden med de her meget høje temperatur for årstiden. Vi er i slutningen af februar og kunne forvente tre grader som det almindelige. Vi nærmer os temperaturer næsten 10 grader over det, siger Sebastian Pelt.

Foråret kommer med højtryk

Det meget forårsagtige vejr sidste weekend og det varme vejr i den kommende er i begge tilfælde udløst af højtryk, mens gråvejret midt på ugen er forårsaget af et lavtryk, der er kommet ind midt imellem. Med højtrykkene kommer det forårsagtige vejr også ind over os.

- De tre faktorer, der gør, at det føles behageligt at være udenfor, bliver opfyldt lørdag og søndag. Ikke ret meget vind, mere solskin og en højere temperatur. Kun om morgenen kan det være en smule køligt med dis, tåge og en temperatur ned mod nul grader – det er trods alt februar – men det fordamper hurtigt, siger Sebastian Pelt, som understreger, at der er tale om meget usædvanligt vejr for årstiden:

- Den kommende forårsweekend kommer oven i fire dage i træk fredag til mandag med over 12 grader, hvilket aldrig er målt før så tidligt på året. Og ifølge kalenderen er det altså vinter 11 dage endnu.

Foto: TV 2