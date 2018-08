Familier overlevede græske skovbrande: - Urealistisk, at vi er her alle sammen

Tre voksne og fem børn med dansk pas er tilbage i Danmark efter have været døden nær på åbent hav.

- Det burde ikke kunne lade sig gøre.

Sådan siger Kenneth Hansen, da han sammen med sin kone Linda og deres to børn samt veninden Therese Nielsen og hendes tre børn besøger 'Go' aften Danmark'.

Sammen med 38 andre danske feriegæster blev de midt om natten tirsdag den 24. juli evakueret som følge af to store skovbrande nær hovedstaden Athen i Grækenland. Inden da befandt de sig på et hotel i den lille havneby Rafina, hvor de var på ferie.

De to familier måtte flygte fra deres hotel og ud i vandet for at undgå flammehavet. Her kæmpede de flere timer i nattemørket mod høje bølger for at overleve.

Det er kun få dage siden, at de igen har fået dansk grund under fødderne.

Alligevel har de alle sammen valgt at stille op til interview og genfortælle deres historie - også børnene.

- Vi synes, det er en vigtig proces for os alle sammen, at vi holder sammen i det her. Vi har et stort behov for, at vi er sammen hele tiden. Vi har fået anbefalet, at jo mere vi er sammen, jo bedre og jo hurtigere kommer vi igennem det her sammen, siger Therese Nielsen fra Faaborg.

TV 2 mødte de to familier på et hotel nær Athen dagen efter de var blevet reddet. Fra venstre: Amalie, Linda, Kenneth og Mathilde Hansen samt Marcus, Freja, Therese og Villads Nielsen. Foto: TV 2

Fanget på havet

Det er kommet bag på dem, hvor voldsomt og hurtigt, ilden kunne sprede sig.

Sammen med sin familie og flere andre feriegæster løber Kenneth Hansen fra hotellet i Rafina ned mod vandet. De må løbe 100 meter langs stranden, mens træer og buske står i flammer omkring dem. De kan mærke varmen og gløderne i luften.

- Det er vores eneste flugtvej. Vi kan ikke komme ud på vejen, så vi løber ned til vandet, hvor vi til sidst finder en båd og får den tøjlet fri, fortalte Kenneth Hansen til TV 2 med røde, trætte øjne dagen efter, han og familien er blevet reddet i land.

På stranden nær hotellet hopper omkring 13 personer i båden, som de har frigjort.

- Til at starte med prøver vi bare at få den lidt ud i vandet, men der kommer en eksplosion inde fra fastlandet som følge af branden, og den gør, at båden ryger længere ud, siger Kenneth Hansen.

Den kraftige vind og de høje bølger fører båden så langt ud, at de til sidst ikke kan se kysten. Efter kort tid kæntrer båden.

- Alle falder i vandet. Der er panik. Vi ved ikke, hvor vi skal hen, og vi kan ikke se noget som helst. Så vi ligger egentlig bare og svømmer rundt i de høje bølger.

Sådan så det ud fra vandet, da flere danskere blev sejlet væk fra hotellet i Rafina i Grækenland. Foto: Anders Kjær Nielsen

Ingen mor mere

Efter en time i det mørke vand bliver Kenneth Hansens kone adskilt fra resten af familien. På det tidspunkt indser han, at der er en reel risiko for, at de alle skal dø.

- Da min kone forsvinder, tænker jeg bare, at jeg ikke har hende mere. Jeg forbereder mig mentalt på at skulle fortælle mine børn, at - hvis vi overlever - så har de ingen mor mere. Det var utroligt hårdt. Jeg kan slet ikke beskrive følelsen, siger han.

De i alt fem børn har også svært ved at holde sig oven vande. Især de to mindste - Freja på syv år og Villads på fem år.

Pige reddet af pose popcorn

Med sig har Kenneth Hansen dog en taske, som viser sig at blive meget værdifuld. Inde i tasken ligger en pose popcorn, som har pustet sig op med luft. Derfor fungerer tasken som redningsvest for Freja, mens Villads klamrer sig til de voksne.

- Hvis den ikke havde været der, havde hun heller ikke været her i dag, siger Kenneth Hansen og fortæller, at det ikke gik nær så godt for en mand, som også var ombord på båden, da den kæntrede:

- En mand fra vores båd drukner simpelthen for øjnene af os. Der var ikke noget, vi kunne gøre.

I alt går der seks timer, før Kenneth, konens veninde og de i alt fem børn bliver reddet op af vandet af en lokal båd. På båden befinder Kenneths kone sig, som er blevet reddet op en halv time før resten af familien. Og hun er i god behold.

- Da hun står der... Jeg kan slet ikke beskrive det med ord. Jeg var henne at mærke på hende, for jeg tænkte, det kan simpelthen ikke passe, siger Kenneth Hansen i 'Go' aften Danmark'.

Mindst 88 personer omkommet

Selvom Kenneth Hansens kone Linda er med i studiet i 'Go' aften Danmark', er de voldsomme oplevelser i Grækenland stadig for tæt inde på livet til, at hun kan fortælle om dem.

For de to familier bliver det heller ikke smertefrit at vende tilbage til hverdagen.

- Livet bliver nok ikke helt det samme igen her fra. Det er hårdt lige nu, siger de to familier.

De voldsomme brande i Grækenland har kostet adskillige mennesker livet. De græske myndigheder har oplyst, at mindst 88 personer er omkommet som følge af flammernes hærgen.

Den første brand startede i en fyrretræsskov tæt ved kystbyen Kineta, der ligger 50 kilometer vest for Athen. Den anden store brand brød ud i området Penteli nordøst for Athen.

Den græske regering har oplyst, at der er alvorlige indikationer på, at de to brande var påsatte.

Ifølge ministeren for offentlig orden, Nikos Toskas, viser satellitbilleder og efterfølgende inspektioner fra brandmyndighederne, at naturbrandene brød ud inden for en meget kort periode mandag den 23. juli.