Farligt vejr i nat – tæt tåge og glatte veje

Kombinationen af tæt tåge, samt is-, og sneglatte veje giver en særdeles farlig trafiksituation i aften, i nat og tirsdag morgen.

Efter en dag med sne, snefygning og isslag, så venter der en farlig trafiksituation mandag aften og natten til tirsdag.

Det skyldes kombinationen af kortvarig tø og dernæst frost igen.

Man bør derfor være ekstra opmærksom, hvis man skal ud at køre i løbet af aftenen og natten, samt tirsdag morgen, hvor et sammenfald af forskellige vejrforhold, kan gøre det særdeles farligt at færdes i trafikken.

I forbindelse med at mildere luft med let tøvejr har bevæget sig op over store dele af landet fra sydvest, så har mødet med kulden over Danmark fået vanddampen i luften til at fortættes.

Læs også Fem måneders vejarbejde: Forvent kø i trafikeret kryds

Det opleves som tåge, der mange steder kan blive tæt i nattens løb. Risikoen er størst i den sydlige del af landet, hvor der har været mest tø, men man skal være opmærksom på tæt tåge i hele landet.

Derudover kan smeltet sne i aftenens løb fryse til igen, når temperaturen efterhånden falder til under frysepunktet i hele landet. Det kan give såkaldt "frysende våde vejbaner", når smeltevand fryser til is og danner et særdeles glat islag på vejen.

I løbet af tirsdag formiddag stiger temperaturen i størstedelen af landet til over frysepunktet, og det giver en overgang mindre glatte veje.