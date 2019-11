Fejl har givet omstridt Vollsmose-læge lov til igen at omskære børn

Siden februar har den omdiskuterede omskæringslæge Said El-Batran, der bor i Vollsmose i Odense, igen omskåret drenge i en klinik i Aarhus, efter et toårigt forbud blev ophævet. Det skriver avisen Danmark.

Lægen fik i 2016 forbud mod at foretage sine behandlinger, efter det kom frem, at han blandt andet havde omskåret drenge under snavsede og uhygiejniske forhold.

Men Styrelsen for Patientsikkerhed mener stadig, at lægen er til fare for patienternes sikkerhed, og ifølge styrelsen er det en decideret fejl, at han nu igen frit har kunnet omskære børn.

Det kom ifølge avisen Danmark frem på et retsmøde 22. oktober, hvor styrelsen argumenterede for at genindføre forbuddet mod lægen - denne gang for bestandig.

Fejlen opstod, ifølge Styrelsen for Patientsikkerhed, da det toårige forbud stod til at udløbe. Styrelsen stævnede El-Batran for at få forbuddet opretholdt, indtil en domstol kunne tage stilling til, om det skulle gøres permanent.

Men det havde en medarbejder i styrelsen enten misforstået eller ikke fået at vide. Så i stedet skrev medarbejderen til Said El-Batran og oplyste, at forbuddet var bortfaldet.

Problemet er i sager som denne, at bordet fanger, så det har ikke været muligt at omgøre den beslutning, der blev meddelt til kirurgen. Det forklarer Kent Kristensen, lektor i sundhedsret ved Syddansk Universitet, til TV 2.

- Fejlen er et udtryk for, at man ikke i styrelsen har været god nok til at koordinere de interne arbejdsgange. Det er rigtig uheldigt, at man i den samme sag har to forskellige vurderinger af, hvad der skal ske, siger han.

Lover forbedringer

På tirsdag tager domstolene så stilling til, om kirurgen skal have permanent forbud mod at udføre omskæringer.

Men på grund af fejlen hos Styrelsen for Patientsikkerhed har han altså lovligt kunne genoptage sin praksis i mellemtiden. Selv oplyser Said El-Batran, at han har medvirket til omskæring af op mod 90 drenge siden februar.

Til TV 2 fortæller han, at han har rettet op på de hygiejneforhold, som han tidligere har fået kritik for, blandt andet at der ikke var "forsvarlig adgang" til håndvask og rindende vand på klinikken.

- Selvfølgelig vil man gøre det bedre, når man er blevet kritiseret, og jeg følger myndighedernes anbefalinger, siger Said El-Batran.

Siden februar har Said El-Batran igen kunnet omskære børn på sin klinik her i Aarhus. Foto: TV 2

Den dansk-palæstinensiske læge vil ikke på nuværende tidspunkt forholde sig til muligheden for, at domstolene tirsdag kan fratage ham retten til at omskære.

- Det kan vi tale om, når der er faldet dom, svarer han blot.

Kritik for alvorlige forhold

Kirurgen Said El-Batran har siden 2001 foretaget rituelle omskæringer af drengebørn i Danmark. Det har ført til en række klagesager, indberetninger og kritik fra myndighederne.

Han har tidligere været sat under skærpet tilsyn og måtte i 2011 stoppe som overlæge på Aabenraa Sygehus, efter han fire gange havde fået kritik af patientombuddet. Siden blev han også indberettet af kommuner og læger i Esbjerg, Viborg og Kerteminde for mangelfulde behandlinger.

Da han i 2016 blev frataget retten til at omskære, vurderede myndighederne, at han var til fare for patienternes sikkerhed.

Forinden havde et tilsynsbesøg afsløret, at hans klinik i Aarhus var så beskidt, at den ikke egnede sig til operationer.

Lægen har også været indberettet for, at flere omskårne drenge har fået alvorlige infektioner, og flere har klaget over, at han havde givet forkerte doser af bedøvelse.

Minister ser med stor alvor på fejl

Netop den lange række af kritiske sager gør det ifølge sundhedsminister Magnus Heunicke fra Socialdemokratiet særlig problematisk, at den omtalte læge siden februar igen har kunnet omskære børn.

- Det er helt fundamentalt, at vi skal kunne have tillid til vores sundhedsfaglige personer. Så når Styrelsen for Patientsikkerhed har været ude og reagere, så går det ikke, at man begår sådan nogle fejl, så han har kunnet fortsætte, på trods af at der kører en retssag mod ham.

- Det er ikke sådan, jeg mener, at vi skal have et sundhedsvæsen i Danmark, siger Magnus Heunicke til TV 2.

Sundhedsministeren fortæller, at han ser med største alvor på sagen, og at han har bedt styrelsen komme med en redegørelse over forløbet.