Efter væltet lastbil på Storebælt: Flertal opfordrer ministeren til at se på forbud

Når det blæser meget på Storebæltsbroen, skal lastbilchaufførerne ofte selv beslutte, om de vil køre over eller ej.

Men sådan bør det ikke nødvendigvis være i fremtiden.

Det mener et flertal af partierne på Christiansborg, efter en lastbil med tom anhænger mandag forulykkede og lå på tværs af vejbanen og lukkede Storebæltsbroen i flere timer.

Uheldet skete selvom Sund & Bælt havde frarådet kørsel med vindfølsomme køretøjer. Men netop det, at det kun er et råd, kan være et problem, mener flere politikere.

- Noget kunne tyde på, at det her system ikke fungerer godt nok, for der er for mange, der tager chancen, når det blæser kraftigt. Der er blandt andet tomme lastbiler, der sniger sig over, og så går det galt mange gange, siger Venstres transportordfører, Kristian Pihl Lorentzen, til TV 2.



Læs også Fakta: Sådan er reglerne ved kraftig blæst på Storebæltsbroen

Råd, men ikke forbud

Som reglerne er i dag frarådes kørsel med vindfølsomme køretøjer som eksempelvis campingvogne og lette lastbiler ved vind på 15 meter i sekundet. Samtidig ændres den anbefalede hastighed for de øvrige køretøjer til 80 kilometer i timen.

Når det blæser 20 meter i sekundet frarådes kørsel med vindfølsomme køretøjer fortsat, mens hastigheden for de øvrige sættes ned til 50 kilometer i timen. Men det er først ved vind af stormstyrke (25 meter i sekundet), at Storebæltsbroen bliver lukket.

Frygter chauffører kan være pressede

Dansk Folkepartis transportordfører, Kim Christiansen, mener, de nuværende regler i for høj grad lægger op til vurderinger fra den enkelte chauffør.

- Vi er nok nødt til at kigge på, om vi skal have deciderede forbud frem for bare en vejledning. Vi har simpelthen ikke råd til at sløse med de her regler, så vi får flere ulykker på Storebæltsbroen, siger Kim Christiansen til TV 2.

Han tror, at den enkelte chauffør kan føle sig presset til at trodse advarslerne om ikke at krydse Storebælt på grund af køre- og hviletidsreglerne eller pres fra arbejdsgiveren. Og det er problematisk, lyder det.

- Man efterlader måske mange gange de her chauffører i en svær situation, og det kan vi gøre meget lettere ved at lave nogle fuldstændig stringente regler, siger Kim Christiansen.

Til Ritzau siger Jesper Lovmand, vagtchef ved Sydsjællands og Lollands-Falsters Politi, at han ikke ved, hvorfor lastbilen var på broen, når kørsel med vindfølsomme køretøjer blev frarådet.

- Det er for tidligt at sige, siger han.

Sund & Bælt vil drøfte med politiet

Det er Sund & Bælt, der har foreslået de vejledende grænser, som politiet har godkendt. Men et flertal bestående af både Venstre, Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet og SF opfordrer nu transport-, bygnings-, og boligminister Ole Birk Olesen (LA) til at tage kontakt til politiet for at få fastsat nogle klarere regler.

Ole Birk Olesen vil ikke stille op til interview, men skriver i en mail til TV 2:

- Jeg har noteret mig ønsket om at undersøge reglerne for høje og vindfølsomme køretøjers trafik på Storebæltsbroen nærmere, og jeg vil derfor drøfte spørgsmålet med Folketingets transportordførere snarest, skriver Ole Birk Olesen.

Sund & Bælts pressechef, Lene Thomsen, er mere meddelsom.

- Sund & Bælt vil drøfte de eksisterende vindrestriktioner på forbindelsens vejdel med politiet. Herunder vurderes det, om nogle af de restriktioner, der i dag er vejledende, skal laves om til påbud. Det vil være politiets beslutning, da det er dem, der træffer afgørelse om et eventuelt påbud og skal implementere beslutningen, skriver hun i en mail til TV 2.