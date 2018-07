Frivillige på festival sorterede plast forgæves: - Jeg føler mig snydt

Men det er langt fra modvilje, der er skyld i, at ølkrus og kander fra dette års festival er gået op i røg, lyder det fra festivalen.

Men det er langt fra modvilje, der er skyld i, at ølkrus og kander fra dette års festival er gået op i røg, lyder det fra festivalen.

Græsset i Tusindårsskoven i Odense er igen grønt og pænt. Kun bittesmå, glimtende plaststykker afslører, at skoven for to uger siden dannede rammen om en stor festival med 45.000 gæster.

- Vi har egentlig gjort det meget godt, siger Jens Ottesen, mens han spejder ud over græsset.

- Det lignede jo nærmest 3. verdenskrig, da vi kom her. For når folk sluttede med at feste, smed de skidt og kanel, og så lå det til os om morgenen.

Læs også Teenagepiger har bil fyldt med alkohol holdende uden for festivalplads

Jens Ottesen var én af i alt 75 frivillige pensionister, som hver morgen klokken 7 gjorde pladsen ren for festivalen Tinderbox. Det indebar blandt andet en omhyggelig sortering af plastaffald. Men den ser nu ud til at være spildt.

- I år fik vi at vide, at vi skulle sortere plastaffaldet, og det var vi meget positive over for, siger Jens Ottesen, og forklarer, at plast skulle sorteres i to forskellige farver sække.

Netop affaldssortering og bæredygtighed var noget, som Tinderbox slog sig op på forud for festivalen. Festivaldirektøren udtalte blandt andet i medierne, at al plasten fra årets festligheder skulle genanvendes.

Men TV 2 kan nu fortælle, at sådan er det ikke gået.

Læs også Galleri: Det er ''skægt'' at være på Tinderbox

Umuligt at afsætte

En stor del af det plastaffald, som Jens Ottesen og kollegerne har indsamlet, er nemlig ikke røget til genanvendelse. Det er blevet brændt.

Mange ton er således gået op i røg på Fynsværket, og det resterende plastaffald står i containere i Brabrand og risikerer at få samme skæbne.

Det skuffer Jens Ottesen:

- Jeg synes ærligt talt, vi er blevet taget godt og grundigt ved næsen, siger han.

Men det er ikke modvilje, der er skyld i, at plastaffaldet er blevet brændt. Det har derimod vist sig at være stort set umuligt, fortæller den ressourceansvarlige hos Tinderbox, Jakob Baungaard:

- Som festival ønsker vi - og har en ambition om - at genanvende al plastikaffald. Men nogle gange viser det sig, at det ikke er muligt at afsætte al vores plastikaffald til modtageranlægget, og så risikerer vi, at noget havner i forbrænding.

Læs også Galleri: De unge Tinderbox-gæster er helt vilde med Kesi

- Vi svømmer over

I Danmark er der nemlig kun ét anlæg, der kan rense plast, som har været benyttet til fødevarer. Og det er så nyt, at det først er fuldt køreklart om 14 dage – og allerede nu står talrige kunder i kø.

- Vi svømmer faktisk over, siger Christian Bille, der er driftsleder hos Dansk Affaldsminimering, som vaskeanlægget hedder.

Tinderbox har i øjeblikket omkring fire-fem store containere fyldt med shotsrør, ølkrus og ølkander, der skulle være blevet genanvendt, men containerne kan ikke blive stående for evigt, så på et tidspunkt risikerer plasten at blive sendt til forbrænding, hvis den ikke kan blive genanvendt, forklarer Jakob Baungaard.

- Worst case bliver det her sendt til forbrænding, hvilket er rigtig ærgerligt, da vigtige ressourcer går tabt, siger han.

Læs også Unge bryder reglerne og køber alkohol på Tinderbox: - Det er nemt

Afbrænding er skidt for miljøet

Når affald bliver brændt, går det ud over miljøet.

Derfor bekymrer det Kristian Syberg, der er lektor i miljørisici på RUC, når plastaffald som det på landets festivaler ikke bliver genanvendt. Plastik bliver nemlig fremstillet af olie, og når det kun bruges én gang, udtømmer vi en kostbar ressource:

- Vi overforbruger alt for meget, i forhold til hvad der er bæredygtigt – ja i forhold til hvad klodens kapacitet kan holde til. Jeg tror, vores største udfordring er at få opbygget en infrastruktur, så vi kan blive bedre til at bruge plastik på en smart måde, siger han.

Flere danske virksomheder og kommuner sender lige nu deres beskidte plastaffald til udlandet for at få det renset og genanvendt, men talrige kommuner erkender samtidig over for TV 2, at det er usikkert, om plasten reelt bliver genanvendt, fordi systemet er så uigennemskueligt.

Læs også Galleri: Tinderbox runder af

Tinderbox beklager

Af samme årsag foretrækker Jakob Baungaard at holde affaldet fra Tinderbox i Danmark.

Men det er ikke kun Tinderbox, der har været nødt til at brænde sit plastaffald i år. Det samme har den populære aarhusianske festival Northside, fortæller Jakob Baungaard til TV 2 med henvisning til samme problemstilling.

Kan du ikke forstå, at der er nogle af de frivillige, som har samlet affald og fået at vide, at det skal genanvendes, som føler sig ført bag lyset?

- Det kan jeg sagtens forstå. Det er ærgerligt for de frivillige og publikummer, der har været med til at affaldssortere på vores festival, at plasten ikke bliver genanvendt, og som ressourceansvarlig er jeg den, der er mest ked af, at vi ikke kan få det sidste led på, så plasten kan blive genanvendt.

- Men det vigtige problem er, at vi ikke kan afsætte alt det plastikaffald, vi har - systemet er simpelthen ikke udbygget nok til det i Danmark, siger han.

Jakob Baungaard håber, at der bliver etableret flere vaskeanlæg hurtigst muligt, og han tror på, at al plastaffaldet fra næste års festivaler kan sendes til genanvendelse. Men han tør ikke love noget.

Det samme gør Jens Ottesen:

- Jeg håber, at man har lært lidt af det, der er foregået i år, så det kan blive genanvendt. Det må kunne lade sig gøre, siger han.