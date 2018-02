Fyn står op til iskold morgen og glatte veje

Det er en god ide at klæde sig godt på og færdes forsigtigt i morgentrafikken.

Vinterkulden har godt fat i Danmark, og det betyder, at temperaturerne ligger langt under frysepunktet, og at vejene flere steder er glatte denne mandag morgen.

Især på Fyn og øst for Storebælt er vejret klart mandag morgen, og det har nogle steder fået temperaturen ned under seks minusgrader.

Ned under seks graders frost

Koldest har det været i Sjælsmark nær Hørsholm i Nordsjælland, hvor der er målt temperaturer ned til -6,5 grader, men i hele landet står man op til frostvejr.

Det giver også risiko for rim- eller isglatte veje - blandt andet i Syd- og Sønderjylland, hvor politiet advarer om glat føre.

Ifølge Vejdirektoratet er saltning mod glatføre igangsat i store dele af landet.

Solskin og frost hele dagen

Når solen står op får man særdeles flot og koldt vintervejr i navnlig de østlige egne, mens flere skyer i første omgang vil præge store dele af Jylland.

Her er der dog også håb for solskin nogle steder i dagens løb.

På Bornholm strømmer snebyger, som er dannet i den kolde luft over Østersøen, frem fra nordøst.

Det kan give bornholmerne lidt mere sne i dag.