Fyn står op til sne, blæst og isnende kulde - føles som -18 grader

Onsdag morgen er vinterens hidtil koldeste - og samtidig blæser det kraftigt.

Med temperaturer under 10 graders frost har vi natten til onsdag fået vinterens hidtil koldeste af slagsen.

Men den ellers gængse tommelfingerregel om, at de koldeste nætter forekommer i klart og stille vejr, var ingenlunde gældende i nat og er det ej heller her til morgen.

Det er vinterens koldeste morgen

Kuldebølgen sender nemlig også kraftig blæst ind over Danmark østfra - og nogle steder står man ligeledes op til sne, snefygning og snestormslignende tilstande.

Koldest har det i nat været i Sjælsmark i Nordsjælland med -10,4 grader, men også i Aars i Himmerland og i Isenvad i Midtjylland har man været nede på 10 frostgrader.

Det er de laveste temperaturer, der er målt i denne vinter.

Den sidste og koldeste morgen i denne vinter. Foto: TV 2 VEJRET

Usædvanlig kulde føles som -22 grader

Og -10 grader er i selv ikke usædvanligt for en vinternat i slutningen af februar, hvis det da ikke lige var fordi, det samtidig var blæsevejr med frisk til hård vind fra øst.

Det har over hele landet sendt den følte temperatur - det såkaldte kuldeindeks eller på engelsk windchill - helt i bund.

Over det meste af landet er kuldeindekset onsdag morgen nede mellem 15 og 20 frostgrader.

Allerkoldest føles det dog i Skagen, hvor temperaturer ned til -9,5 grader og østlig kuling med 17,5 meter per sekund, har fået det til at føles som lå temperaturen på -22 grader.

Det vil føles som -18 grader på det meste af Fyn. Foto: TV 2 VEJRET

Snestormslignende tilstande på Sydhavsøerne

Og det er ikke kun usædvanlig kulde og blæst, der volder problemer onsdag morgen.

Især på Bornholm, Sydsjælland, Lolland, Falster og Møn er snebyger fra Østersøen natten igennem strømmet ind over landet i hobetal.

Sammen med kraftig blæst giver det voldsom snefygning og snestormslignede tilstande flere steder på Bornholm og Sydhavsøerne onsdag morgen, hvilket må forventes at give store trafikale udfordringer.

Luften er så iskold, at snebygerne på Lolland og Falster har været med torden, og flere brugere skriver til TV 2 VEJRET, at de har hørt tordenbrag sent tirsdag aften.

Også i navnlig Østjylland har det flere steder sneet i løbet af natten, efter at snebyger dannet over Kattegat er blæst ind over Jylland.

Iskold og blæsende onsdag med snebyger

Hele onsdagen vil der fortsat komme snebyger og snefygning i især den sydlige og sydøstlige del af landet, mens man mange andre steder kan se frem til blot enkelte snebyger og plads til lidt sol.

Det bliver dog fortsat usædvanlig koldt, nu hvor kuldebølgen over Danmark kulminerer.

Temperaturerne holder sig i dag mellem tre og syv minusgrader, som det højeste, men kombineret med blæsten vil det føles som omkring -15 grader.