Fynbo forbigået ved Golden Globe

Det blev hverken til hæder til fynske Claes Bang, Nikolaj Coster-Waldau eller Pilou Asbæk i aftenens Golden Globe-prisuddeling.

Film- og tv-stjerner var natten til mandag samlet for at fejre det forgange års bedste præstationer med intet mindre en Oscarens lillebror, nemlig Golden Globes.

Flere danskere havde mulighed for hæder, blandt andet Claes Bang, der spiller hovedrollen i filmen 'The Square'.

Filmen var nomineret i kategorien 'Bedste udenlandske film', men måtte se sig slået af det tyske drama 'In the Fade', der handler om konen Katja, der mister sin tyrkiske mand og parrets søn i et bombeattentat.

- Det var noget af en overraskelse, og personligt er jeg ret uenig i det valg af vinder. Både 'The Square' og filmen 'Loveless', der også var nomineret, er bedre og stærkere i mine øjne, siger filmanmelder Ann Linn Andersen til TV 2.

- Men at blive nomineret er et kæmpe skulderklap, som holdet bag 'The Square' kan tage med sig videre, tilføjer hun.

Ser frem mod Oscar

'The Square' har tidligere på året modtaget de gyldne palmer i Cannes og flere priser ved European Film Awards. Her vandt Claes Bang også den prestigefyldte pris 'Bedste mandlige hovedrolle' for filmen. Denne gang blev det dog ikke til noget.

- Det var overraskende, at den tyske film vandt. Den var overhovedet ikke blandt de film, der var tippet på i forvejen, men der var kun smil og begejstring i den danske lejr. De har tydeligvis blikket rettet mod oscar-uddelingen om to måneder, og her har 'The Square' gode chancer for at blive nomineret, fortæller TV 2s korrespondent Jesper Steinmetz, der er til stede ved Golden Globe Awards.

Claes Bang selv ser også positivt på aftenens udfald.

- Jeg synes faktisk, at stemningen er meget god.

- Altså for fanden, vi er jo her. Det er en pisse god fest, og alt er helt i orden, siger han ifølge Ritzau.

Stærkt bånd til kollega

l filmen 'The Square' spiller Claes Bang en ambitiøs museumsdirektør, som bliver bestjålet på åben gade, nogle dage inden museumsudstillingen 'The Square' åbner.

Han indleder derefter en jagt på gerningsmanden, som bringer ham ud i groteske situationer, der får ham til at sætte spørgsmålstegn ved sit eget moralske kompas.

Overfor sig i filmen har Claes Bang den amerikanske skuespillerinde Elisabeth Moss, der vandt en Golden Globe for tv-serien 'The Handmaid's Tale'.

- Claes Bang var den første, Elisabeth Moss gik hen til, da hun vandt. Der var tydeligvis stor gensynsglæde mellem de to, efter de har spillet sammen i 'The Square', fortæller Jesper Steinmetz.

Heller ikke anden dansk hæder

Muligheden for dansk hæder hvilede ikke på Claes Bang alene ved dette års Golden Globe.

Syvende sæson af hitserien 'Game of Thrones', der har Nikolaj Coster-Waldau og Pilou Asbæk på rollelisten, var også med i kampen om de gyldne globusser i kategorien 'Bedste dramaserie'.

Nikolaj Coster Waldau har haft en gennemgående hovedrolle i 'Game of Thrones' som karakteren Jaime Lannister siden 2011, mens Pilou Asbæk kom til i rollen som Euron Greyjoy i sæson seks, men især har været bemærkelsesværdig i seriens syvende sæson.

Den populære serie måtte dog se sig slået af en anden, nemlig 'The Handmaid’s Tale', der er en dystopiske tv-serie, der skildrer et samfund i en nær fremtid, hvor en ekstremt religiøs bevægelse har overtaget magten, efter en katastrofe har ramt USA.