Fyns verdenskendte homoseksuelle pingvin har fået en unge

Odense Zoo har fået en ny regnbuefamilie.

Den ene af de to han-kongepingviner, som sidste år kidnappede en unge i den zoologiske have for at opfostre den sammen, er nemlig nu lykkedes i sit projekt om familieforøgelse.

Fredag fik hannen årets første unge, fortæller dyrepasser Sandie Hedegård Munck til TV 2.

- Ungen har det rigtig godt. Den er livlig, og hannen er god til at sørge for, at den tit får serveret mad, siger hun.

Magen har fundet en ny

Historien om de to homoseksuelle pingviner skabte overskrifter i både amerikanske og engelske medier, fordi de var så opsatte på at få en unge. Dyrepasserne måtte sørge for, at de to hanner fik et æg fra en enlig hun at ruge på, før de lod heteroseksuelle pingvin-par beholde deres unge uden kamp.

Det er dog et helt andet æg, hannen nu har tiltusket sig, og dette er der tilsyneladende ikke nogen, der savner.

- Der er ikke nogen hun, som går søgende rundt efter et æg. Om hun er smuttet, eller om de to har været mager for en nat, det ved vi ikke. Vi ved ikke, hvad de laver, når zoo lukker ned, siger Sandie Hedegård Munck.

Blandt kongepingviner er der ingen forskel på, hvordan hanner og hunner opfostrer ungerne. Begge parter ruger, finder føde og passer, så han-pingvinen kan fint varetage jobbet som far.

Og faktisk må den leve livet som solofar, for hans tidligere mage har fundet en anden, fortæller dyrepasseren.

- Som om det så ikke var nok, så har dens tidligere mage har fundet en anden han, som den ruger et æg ud med. Og for at gøre det endnu mere vildt, så er det hans egen unges æg fra et tidligere forhold, ekskæresten ruger på, siger hun og tilføjer:

- Men alenefaren klarer sig alligevel så fint.

Ingen grund til bekymring

Blandt pingviner er homoseksualitet langt fra unormalt. Også i naturen kan to hanner finde på at danne par.

Derfor er Odense Zoo heller ikke bekymrede for pingvin-bestanden, selvom nogle enkelte tilsyneladende foretrækker mager af samme køn.

- Jeg synes, det siger noget om, at selvom det er dyr, så har de sindssygt meget personlighed. Det er bare et billede på, hvor forskellige de er - og så længe dyrene trives, så skiller vi ikke to af samme køn ad, siger Sandie Hedegård Munck.

Også i Berlin Zoo har et homoseksuelt pingvin-par et æg, de netop nu ruger på, og i Ireland Zoo er otte ud af deres 14 pingviner homoseksuelle.