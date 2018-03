Fynsk fiskerestaurant sælger delikatesse til halv pris

Sjældent har man haft så mange stenbidere til salg hos Danske Fiskeauktioner som nu.

Landet over er det lige nu sæson for at spise rogn fra stenbidere, også selv om temperaturerne måske ikke just signalerer forår.

Og i disse dage kan folkene på Danske Fiskeauktioner i Thyborøn knap tro deres egne øjne.

Sjældent er der nemlig fanget så mange stenbidere, også kendt som kvabsøer eller kulsøer, som man har gjort i den seneste tid.

- I Thyborøn har vi nok haft omkring 10.000 stykker kulsøer, hvor vi nok sidste år kun havde omkring 1000 stykker. Så det er helt exceptionelt mange i år, siger Sten Rønn Steen, auktionsmester hos Danske Fiskeauktioner, til TV 2.

Ned til 200 kroner kiloet på Fyn

Stenbiderrogn er en yndet delikatesse, og både kystfiskere og restauranter har lige for tiden svært ved at få armene ned over de mange kulsøer, der befinder sig i farvandet i den vestlige del af Danmark.

Hos fiskerestauranten Rudolf Mathis i Kerteminde kan man nu få stenbiderrogn for helt ned til 200 kroner kiloet. Sidste år kostede et kilo det dobbelte.

- Det hele kommer fra Vestjylland. Det er noget, vi sætter pris på. Sidste år var det ikke lige noget vi gav væk som en lille appetizer, fordi det var så rasende dyrt. I år kan vi tillade os at bruge det på den måde, siger Puk Lyskjær Larsen, der er indehaver af Rudolf Mathis.

At der er så mange stenbidere i denne sæson skyldes formentlig et stort opsving i bestandstørrelsen, samt at stenbiderne har klumpet sig sammen ved den danske vestkyst.

Fortsat mange til salg

Antallet af stenbidere vækker glæde hos kystfiskerne i Thyborøn.

- Kystfiskeriet har faktisk været lidt trængt det sidste år, så det er rigtig godt, at der kommer en god mængde af de her kulsøer nu, siger kystfisker Reinhard Smith.

Både han og restauranterne ser ud til at kunne fortsætte med at juble over den ekstra store mængde kulsøer. Fra Danske Fiskeauktioner lyder det, at man forventer masser af stenbidere til salg et par uger endnu.