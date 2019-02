Fynsk metode skal mindske køerne efter ulykker på motorvejene

Ventetiden i kø på de danske motorveje kan være lang, når et uheld spærrer for trafikken.

Derfor offentliggør Vejdirektoratet og Transportministeriet nu en ny model, der skal sikre, at motorveje hurtigere bliver farbare igen. Metoden blev testet på den Fynske Motorvej sidste sommer.

En del af problemet er ifølge Vejdirektoratet, at de vogne, der kan være med til at fjerne de forulykkede køretøjer først bliver sendt afsted, når det bliver konstateret, at der er brug for dem.

Siden sommer har Vejdirektoratet i samarbejde med politiet derfor forsøgt en anden tilgang.

Kan spare samfundet millioner

På Fynske Motorvej har man i stedet sendt vognene afsted, så snart der er indløbet en melding om et uheld. Og den praksis har vist sig at fungere.

Tiltaget bliver derfor nu udrullet til resten af landet.

- Det, vi har fundet ud af på Fynske Motorvej, er, at der er en lavthængende frugt i, at vi sender lad- og sværvogne ud, hver gang at vi har identificeret et uheld. De her vogne skal fjerne køretøjerne fra kørebanen, så vi igen kan få gang i trafikken, siger Charlotte Vithen, der er områdechef i Vejdirektoratet.

Det vil ifølge Vejdirektoratet koste omkring en million kroner om året at gennemføre den nye praksis. Men ifølge beregninger vil den udgift blive opvejet af, at trafikanterne vil sidde kortere tid i kø. Omkring 35-70 millioner kroner peger Vejdirektoratet på, at den samfundsøkonomiske gevinst kan være.

En gevinst for bilisterne

Den nye metode vil især kunne bruges ved mindre og mellemstore uheld. Og ifølge transportministeren vil den ligeså meget være en gevinst for de enkelte bilister.

- Den tid, vi spilder på at holde i kø på motorvejene, kan bruges meget bedre - eksempelvis sammen med familien eller på arbejdet. Derfor skal vi gøre, hvad vi kan for at sikre, at spildtiden bliver så kort som mulig, og denne nye praksis kan være et redskab hertil, så vejene ikke bliver blokeret i unødig lang tid efter uheld, siger transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen i en pressemeddelelse.

Pilotforsøget på Fynske Motorvej er et samarbejde mellem Vejdirektoratet, politiet, sundhedsberedskabet og de kommunale redningsberedskaber.