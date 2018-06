Fynsk ølkaster løsladt i Rusland - fik bøde for at være fuld

Tilskueren, der havde varslet, at han kunne finde på at smide med ølkrus under kampen mod Frankrig, blev anholdt på stadion.

Den anholdte danske fodboldfan Martin Bryhl er blevet løsladt igen i Moskva. Det oplyser han selv til TV 2. Han er idømt en bøde på 3000 rubler, hvilket svarer til cirka 300 kroner, for at være fuld på stadion.

Han blev anholdt på stadion i forbindelse med Danmarks kamp mod Frankrig tirsdag. Det var efter han havde fortalt på TV 2, at han havde planer om at kaste med flere øl.

Læs også OB-fan anholdt på russisk stadion

Kort efter anholdelsen fortalte han TV 2, at han var blevet anholdt af russisk politi efter anmodning fra DBU.

Ifølge TV 2's oplysninger fik DBU's sikkerhedsfolk øje på ham på stadion og bad russisk politi om at fjerne ham.

I første omgang mente russisk politi ikke, at der var grundlag for det, men efter pres fra DBU valgte politiet til sidst at anholde Martin Bryhl. Og forklaringen var altså, at det var fordi, han var fuld.

'To-tre ølkrus'

Den danske fan har tidligere fortalt TV 2 om sin rolle i de uroligheder under VM-kampen mellem Danmark og Australien, der kostede DBU en bøde på 20.000 dollars (knap 130.000 kroner).

Han fortalte, at han kastede med ølkrus ’to-tre gange’ under kampen mod Australien og sagde samtidig, at han var parat til at gøre det igen under Danmarks kamp mod Frankrig.

Læs også Eriksen gav noget at juble over: 1.000 samlet til fodbold

- Scorer Danmark, så kaster vi da selvfølgelig vores øl igen. Det er ren reaktion. Når vi scorer, ryger alt væk, der er i hænderne. Om det er telefon eller øl, så ryger den væk, sagde han.

Så vidt kom det dog aldrig. Dels fordi Danmark ikke scorede, og dels fordi russisk politi anholdt ham.

Martin Bryhl har tilknytning til OB-fangruppen ’Ultras Odense’, og har karantæne fra OB's hjemmekampe og ifølge ham selv også på alle andre danske Superliga-stadions. Tilbage i 2010 blev han idømt to og et halvt års fængsel for at påkøre en gruppe Horsens-fans efter en kamp. Alligevel har han ikke haft problemer med at få billet eller fan-ID til de danske VM-kampe i Rusland.