Fynsk rytter meldte selv fra til VM - bange for at bægeret flød over

Danmarks VM-hold blev mandag udtaget af landstræner Anders Lund, men ganske bemærkelsesværdigt var Team Sunwebs Søren Kragh Andersen ikke at finde blandt de otte navne til linjeløbet.

Den 24-årige dansker havde selv meddelt landstræneren, at han ikke stod til rådighed i linjeløbet. I stedet vil han fokusere hundrede procent på enkeltstarten, ligesom han også skal køre VM i holdtidskørsel med Sunweb-holdet, der er forsvarende verdensmestre.

- Det har jeg måttet tage til efterretning og acceptere, at det er hans vurdering. Ligesom andre, der har kørt en lang sæson, så er han ved at være godt brugt, og han har haft en hård august måned.

- Så fortalte han, at han gerne ville koncentrere sig hundrede procent om enkeltstarten og tage en puster inden sidste del af sæsonen, som er relativt lang for ham. Han ender sæsonen i Kina, så han var bange for, at VM fik bægeret til at flyde over. Og det er sådan, det er. På den måde er det også fint, han melder ud, han ikke er klar, siger Anders Lund.

Landstræner er ikke skuffet

Søren Kragh Andersen viste i juli sine store evner som hjælperytter, da han i flere omgange var en afgørende faktor for Sunweb-kaptajnen Tom Dumoulin, der sluttede som nummer to samlet. Siden kørte danskeren også det hollandske etapeløb Binck Bank Tour midt i august, hvor han selv sluttede som nummer syv samlet.

Når Danmark søndag den 30. september skal jagte en VM-medalje med Jakob Fuglsang som kaptajn og Michael Valgren i en jokerrolle, så bliver det i stedet med hjælperne Jesper Hansen, Kasper Asgreen, Niklas Eg, Mads Würtz Schmidt, Matti Breschel og Emil Vinjebo.

- Jeg er ikke skuffet. Jeg havde håbet, Søren Kragh ville stå til rådighed, for han er normalt en af dem, der skal være på sådan et hold. Men jeg vil hellere have, at vi har otte, der mentalt og fysisk er helt på toppen og glæder sig til at køre et verdensmesterskab. Så vi ikke har en rytter som Søren med, der ikke føler, han er der hundrede procent.

- Det er ikke gratis at køre så hård en sæson og have så stort fokus på Touren og bagefter Binck Bank Tour. Han har i det hele taget haft en hård august måned, så bare fordi han har kørt stærkt på et tidspunkt, så er det ikke ensbetydende med, det fortsætter. Og det ved Fuglsang også godt, at der ikke er noget personligt i det i forhold til at hjælpe ham. Det er en afvejning af, Søren skal kunne holde helt til sidst, forklarer landstræner Anders Lund om afbuddet.

