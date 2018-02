Fynske Nini er død: Hun blev Danmarks ældste balletdanser

Nini Theilade underviste danseelever på Fyn, indtil hun var 98 år.

Tidligt tirsdag morgen døde balletdanseren Nini Theilade efter et ildebefindende.

I en alder af 102 år sov hun stille ind.

Det bekræfter familien over for TV 2.

Nini Theilade er blevet kaldt et af Danmarks store balletikoner, der fik en international karriere med sin helt egen og særprægede dansestil.

Allerede som femårig blev hun draget af dansen, hvor "hun kunne søge tilflugt fra det virkelige livs ikke altid lige nemme krav og udfordringer", skriver Lone Kühlmann i en nekrolog i Berlingske. Hun har i samarbejde med Nini Theilade skrevet bogen 'Dansen var det hele værd' om balletdanserens liv.

Nini Theilade blev født på en af Indonesiens hovedøer, Java, i 1915. Hendes far var dansk, og hendes mor var hollandskfødt.

Som femårig fandt Nini Theilade sin mor i en blodpøl. Hun var syg og havde forsøgt at begå selvmord. Den lille pige blev stum af chok, og hendes reaktion gjorde, at hun blev sendt væk. Da hun vendte hjem et år efter, havde familien taget et nyt barn til sig.

- Nini sad aldrig på armen eller på skødet af sin mor. Der var ingen nærhed, har Lone Kühlmann tidligere fortalt til P1 Feature.

Men da hendes mor opdagede, at Nini Theilade havde et medfødt dansetalent, ændrede tingene sig.

- Jeg var så seksuel, sagde de alle sammen

Ifølge Lone Kühlmann dedikerede hendes mor sit liv til at udvikle sin datters evner. Moderen var uddannet Dalcroze-danselærer, men hun havde selv opgivet en dansekarriere

Familien valgte at flytte til Danmark. Men da Den Kongelige Ballets danseskole ikke ønskede at optage Nini Theilade, fordi hun havde for svage ankler, flyttede familien til Paris.

Her opsøgte Nini Theilades mor forskellige balletskoler, indtil hun fandt en træner, der ville undervise hendes datter.

Som 14-årig debuterede Nini Theilade som solist. Hun indtog nogle af de største balletscener over hele Europa og USA og betog en hel verden med sin særlige blanding af uskyld og erotisk udstråling.

- Jeg var så seksuel, sagde de alle sammen. Jeg havde en udstråling, som jeg slet ikke selv var klar over. Men mor var klar over det. Så hun holdt alle mænd og drenge langt væk fra mig, har den dengang 98-årige danserinde tidligere fortalt til P1 Feature.

Underviste i ballet, indtil hun var 98 år

Nini Theilade nåede at blive gift to gange.

Over for Lone Kühlmann har balletdanseren erkendt, at dansen har krævet store ofre - og en af dem er hendes familie, ikke mindst hendes to børn.

Men selvom hun erkendte sine svigt, fortalte hun samtidig ifølge forfatteren, at "det var det værd".

I 1967 åbnede hun et danseakademi på Thurø, og i 1992 begyndte hun at undervise danselever på Oure Sport & Performing Arts-skole. Hun fortsatte, indtil hun blev 98 år.

Hun har også drevet en treårig balletuddannelse i Lyon, som fortsat eksisterer i hendes navn.

Sidste år mistede Nini Theilade sin datter. Hun efterlader sig fire børnebørn - tre i Frankrig og et i Danmark - en søn og flere oldebørn.