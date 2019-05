GOG-stjerne var tæt på gråd, da finalen var sikret

GOG måtte i den grad slide for pladsen i årets DM-finale.

I den tredje og afgørende semifinale mod Skjern var fynboerne nede med seks mål i første halvleg og fire mål langt inde i anden halvleg, men formåede med en stærk slutspurt at vinde 28-25.

Udsigten til at skulle spille om guld rørte GOG-stjernen Lasse Møller i sekunderne efter sejren over vestjyderne.

Lasse Møller, du er ved at græde, ser det ud som om.

- Ja, det er jeg sgu nok. Det er i hvert fald tæt på, sagde han.

Bredden gjorde forskellen

Med pladsen i DM-finalen har Lasse Møller og co. skrevet et nyt kapitel i GOG's comeback efter konkursen i 2010.

Siden da er det blevet til flere semifinaler, men først en guldkamp i år.

Hvorfor står I i DM-finalen?

- Set over tre kampe tror jeg, at det er bredden. Vi tager den til sidst, når der er ingen, der kan trække vejret, og når der er ingen, der kan løbe. Der har vi mere at skifte med, føler jeg.

- Jeg kan sgu ikke analysere lige nu. Jeg ved knap nok, hvad jeg selv hedder, sagde Lasse Møller.

Toiletbesøg og pille hjalp på smerter

Midt i anden halvleg forlod Møller hallen i Gudme for at gå på toilet. Han ville forsøge at få bugt med sine voldsomme smerter efter et knæ i skridtet.

- Jeg har så ondt, udbrød han efter kampen.

- Jeg tror hellere, at jeg ville rive mit ledbånd over igen end at få sådan en dér. Men jeg gik lige ud og tissede, og så sved det dér. Og så fik jeg en pille, og så kunne jeg leve med det, sagde Lasse Møller.

GOG møder Aalborg Håndbold i DM-finalen. Den første kamp spilles i Aalborg søndag eftermiddag med optakt på TV 2 fra klokken 15.50.