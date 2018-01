Heidi har kvittet jobbet som vagtlæge i protest mod nyt gebyr: - Jeg vil ikke arbejde gratis

​67 vagtlæger har sagt op i Region Syddanmark. Årsagen er et nyt gebyr på 4.000 kroner årligt.

Heidi Byskov drømmer om at blive praktiserende læge med egen praksis, når hun til sommer er færdig med uddannelsen.

Lige nu er hun på børneafdelingen på Kolding Sygehus, og lægevagterne ved siden af er derfor alfa omega, hvis hun skal holde sin faglighed inden for almen medicin ved lige.

- Målet er at komme ud i praksis, så jeg synes, at det er utrolig vigtigt at have fingeren på pulsen og mærke patientflowet, siger Heidi Byskov til TV 2.

Alligevel er hun en af de 67 læger i Region Syddanmark, som har set sig nødsaget til at sige sit bijob op i netop lægevagten.

Jeg vil ikke arbejde gratis, så vil jeg hellere være sammen med mine børn, hvis jeg skal være helt ærlig Heidi Byskov

For med et nyt gebyr på 4.000 kroner årligt for at få lov at tage vagterne, hænger det ikke sammen.

- Jeg tog vagterne for at holde min faglighed og rutine opdateret. Det gør mig ked af det, at det ikke længere er muligt. Jeg skal jo bruge det lige om lidt, siger Heidi Byskov.

Nyt gebyr for højt

De mange opsigelser kommer i protest mod et nyt gebyr, som er indført ved årsskiftet. Læger, som ikke har et selvstændigt ydenummer – heriblandt læger under uddannelse og ældre læger, der ikke længere har egen praksis – skal nu betale 4.000 kroner for at blive registeret som et selvstændigt behandlingssted.

Under sin uddannelse har Heidi Byskov taget en vagt eller to cirka hver anden måned. Hun var ikke en del af det faste vagthold, men trådte til, når der akut manglede en lægevagt.

- Det er det, som de mister, forklarer hun.

- For med det antal vagter, som jeg havde, kunne det slet ikke svare sig at betale 4.000. Jeg vil ikke arbejde gratis, så vil jeg hellere være sammen med mine børn, hvis jeg skal være helt ærlig.

Pressede læger

I Syddanmark hænger vagtlæger ikke på træerne. Alene i 2018 forventer man, at omkring 90 praktiserende læger vil gå på pension.

- Det gør lidt ondt på mig. Jeg ved, at de praktiserende læger, der er i regionen, er pressede i forvejen. Jeg ville gerne give en hjælpende hånd, når der er brug for det, siger Heidi Byskov.

Region Syddanmark frygter nu, at de 67 læger kan blive til hele 160 opsigelser – svarende til hver fjerde vagtlæge i regionen.

- Der her kan ikke undgå at få betydelige konsekvenser for vores vagtplanlægning, siger vagtlægechef Ole Holm Thomsen til Ugeskrift for Læger.

Og den vurdering er man enig i hos de Praktiserende Lægers Organisation.

- Det her får betydelige konsekvenser for vores rekruttering og evnen til at tiltrække unge læger til regionen. Vi mangler i høj grad praktiserende læger, og det her gør det meget værre, siger Jørgen Skadborg, praktiserende læge og formand for organisationen i Syddanmark, til TV 2.

Ændring på vej?

Sundhedsministeren vil nu bede Styrelsen for Patientsikkerhed om at se på, hvorvidt problemet kan løses, så lægerne ikke føler sig nødsaget til at sige op.

- Det har aldrig været meningen at gøre vilkårene for vagtlægeordningerne dårligere. Intentionen med lovændringen var at sikre kvaliteten i lægevagten, skriver Ellen Trane Nørby (V) i en skriftlig kommentar til TV 2.

Og fjernes gebyret på 4.000 kroner, vil Heidi Byskov tilbage til tjansen som vagtlæge.

- Så kommer jeg helt sikkert tilbage, siger hun.

Region Syddanmark oplyser til TV 2, at en vagtlæge tjener mellem 800 og 1.000 kroner i timen i regionen. Både dags- og nattevagter ligger i det leje.