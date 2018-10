Her er mistænkt storsvindlers safari-villa i Sydafrika

I Silonque-distriktet nord for den sydafrikanske by Phalaborwa ligger der et stort, gult hus med stråtag og palmer omkring.

Huset ligger i et eftertragtet område for safariture lige uden for Kruger National Park. I et område med mange danskere, hvorfor det går under navnet Dannevirke.

Og dette hus tilhører også en dansker. Mere præcist den 64-årige Anna Britta Troelsgaard Nielsen, der er internationalt efterlyst for underslæb for 111 millioner kroner.

Og det er ikke et hvilket som helst hus. Huset er flot, har en tilknyttet pool og ligger i et naturskønt område i bushen omkring safariparken, kan TV 2s udsendte berette fra Phalaborwa.

Ifølge TV 2s oplysninger koster huset omkring en millioner danske kroner at opføre. Størrelsen er som en stor dansk villa.

Men Anna Britta Troelsgaard Nielsen er der ikke. Det fortæller gartneren David, der ikke ønsker sit fulde navn frem.

- Hverken sønnen eller moren har været her siden februar.

- Og jeg har fået besked på, at der ikke må være nogen her, så I er nødt til at gå, siger han.

Lokale undrede sig

Anna Britta Troelsgaard Nielsens søn ejer to landstykker i samme område. Blandt andet købte familien sig ind i safariresortet Thula Bush Estate, kunne TV 2 fortælle torsdag.

Her kom det også frem, at det vakte undren blandt beboerne i Phalaborwa, da en dansk familie for flere år tilbage ankom til området og pludselig begyndte at opkøbe og bygge flere ejendomme.

Mest af alt undrede de sig over, hvor familien fik sine penge fra.

Det bekræfter flere af hinanden uafhængige danske kilder i Sydafrika og kilder med kendskab til området over for TV 2. Ejerskabet på to af grundene dokumenteres desuden af et officielt dokument fra myndighederne i Phalaborwa.

Anna Britta Troelsgaard Nielsen kysser den berømte tamme flodhest Jessica under en af sine ture til Sydafrika. Foto: Privatfoto

- Sønnen dukkede for fem år siden op ud af det blå og begyndte at bruge rigtig mange penge på at købe jord og ejendomme i Phalarbowa. Vi hørte, at han havde arvet en masse penge fra sin far, fortæller Uwe Hansen, som ejer safaricampen Balule Camp i Sydafrika.

Huset har kostet omkring en million danske kroner at opføre og er på størrelse med en stor dansk villa. Foto: Thøger Andersen / TV 2

Sønnen var et kendt ansigt blandt beboere i området, og flere beskriver over for TV 2 en ekstravagant livsstil, hvor han brugte løs af penge. Kilderne fortæller, at han spiste ude hver dag, gik på kasinoer og altid betalte kontant. De oplevede nærmest en ligegyldighed i forhold til hans brug af penge.

Beløbet vokser

TV 2 har tidligere kunnet fortælle, at Anna Britta Troelsgaard Nielsen sammen med familien også har brugt penge på at købe dyre heste og deltage i internationale stævner. Desuden har familien haft sin gang på det mondæne og eksklusive stutteri Schockemöhle i det vestlige Tyskland.

Stutteriet Schockemöhle ligger i den tyske by Mühlen. Foto: TV 2

Hun er i dag efterlyst i sagen om underslæb for 111 millioner kroner - og som med renterne in mente løber op i et samlet krav på 122.751.069 kroner - altså knap 123 millioner kroner.

Et retsdokument fra Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet, som TV 2 er i besiddelse af, viser deres udlægning af, hvordan Anna Britta Troelsgaard Nielsen kan have snydt. Hun er således sigtet for at have udnyttet sin adgang til Socialstyrelsens tilskudsadministrationssystem ved at indsætte egne kontonumre eller ved at oprette fiktive projekter. En "simpel metode", siger professor.

Der har i alt været 274 udbetalinger til Anna Britta Troelsgaard Nielsen. I 2010 blev der samlet overført hele 15,4 million.

Torsdag kom det frem, at yderligere to kvinder er mistænkt i sagen. De sigtes for hæleri, da de ifølge politiets mistanke har fået økonomisk gavn af svindlen.

Gartneren har ikke set den mistænkte eller sønnen siden februar. Foto: Emil Ellesøe Ditzel / TV 2