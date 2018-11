Her er opklaringen, der giver fynboerne flot vejr i næste uge

Efter en lang række af grå og råkolde dage, hvor solen kun i korte glimt har afsløret, hvor den er på himlen, lysner det nu i horisonten.

Især på Fyn vil solen kommer frem i løbet af næste uge.

Prognoserne har nemlig i flere dage spået om pænt vejr i begyndelsen af den kommende uge, og nu viser satellitbilleder, at en opklaring har sat kursen mod Danmark.

Satellitbilledet her er taget lørdag formiddag klokken 11 fra den fælleseuropæiske Meteosat-satellit, som hænger helt nede over ækvator i 36.000 kilometers højde. Luften nord for Stockholm er på vej mod Danmark. Foto: Sat24.com / TV 2 Vejret

Søndag lysner det mod nord, men mandag og tirsdag bliver de pæneste dage

På billedet ser vi, at Danmark stadig ligger under et vidtstrakt skydække fra Balkan og Østersøen og helt ud over Nordsøen.

Over det centrale og nordlige Sverige og videre over mod Finland er der imidlertid klart vejr med solskin, og det er den luft, som i det kommende døgn sætter sig i bevægelse ned mod os.

Allerede søndag begynder det at klare op i det nordlige Jylland, men det er for alvor mandag, at vi får solen at se flere steder.

Forventet skydække mandag ved middagstid. I store dele af Jylland, på Fyn og på Sjælland er der udsigt til sol, mens man i og omkring Kattegat og Østersøen nok stadig vil have skyer. Foto: TV 2 VEJRET

I store dele af Jylland, på Fyn og på Sjælland er der udsigt til nogen eller meget sol, mens skyerne endnu ikke er gået helt i opløsning over Kattegat og Østersøen og de tilstødende landområder.

Tirsdag ser ganske solrig ud, og de skyer man ser i prognosen over Jylland, Fyn og Bornholm er sandsynligvis brudte med sol i perioder. Foto: TV 2 VEJRET

Tirsdag byder med stor sandsynlighed på mere sol og onsdag kan også blive en ret så solrig dag.

Onsdag kunne blive den pæneste dag, men en front med regn og slud står på spring i Nordsøen, og hvis den ankommer tidligere end forudsagt, kan det spolere en pæn dag. Kommer den senere, bliver det imidlertid en smuk efterårsdag. Foto: TV 2 VEJRET

Mildere vejr med regn og slud nærmer sig dog natten til torsdag, men ankomsttiden af vejret fra vest kan endnu nå at ændre sig, så det er for usikkert at give alt for mange detaljer så langt ude i tiden.

Tør luft fra Sverige opløser skyerne

Skyerne går i opløsning, fordi luften, som rammer os, er markant tørrere, end den vi har i øjeblikket.

Og vi skal netop have tørrere luft eller opfriskende vinde, hvis vi skal have opløst skyer på den her tid af året.

Solens stråler er nemlig ikke stærke nok på denne tid af året, så den har ingen effekt.

Havde vi haft nøjagtig samme vejrsituation som nu - blot om sommeren - ville vi allerede nu have haft masser af sol - og lunt vejr.

