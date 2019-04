Her kan solen skinne lidt på en grå søndag

De seneste to dage har budt på regn mange steder - og stedvis med en intensitet, så der har været regulære skybrud.

Helt så galt går det dog ikke søndag, selvom fronter med regn fortsat ligger nær Danmark.

Frontzonen med regn befinder sig lige nordøst for landet, og den vil i søndagens løb langsomt bevæge sig mod sydvest. Det medfører, at der kan komme regn af og til det meste af søndagen i Vendsyssel, over det nordlige Sjælland og på Bornholm.

Søndag eftermiddag vil der være regn i den nordlige del af Jylland, samt på Bornholm. Derudover vil der også være byger i Sydvestjylland. Men midt imellem kan der være plads til lidt solskin. Foto: TV 2 VEJRET

Længst mod sydvest - over det sydlige Jylland - er der desuden også enkelte byger. Men i et bælte midt mellem bygerne mod sydvest og regnvejret mod nordøst kan der i perioder gå lidt huller i skydækket.

Her kan solen skinne igennem tynde, højtliggende isskyer, og selvom himlen vil få et mælkehvidt skær, så vil man føle, at der kommer masser af lys ned til jordoverfladen.

Temperaturerne vil i eftermiddagstimerne kunne nå op mellem 14 og 16 graders varme, når det bliver lunest, så bor man centralt i landet, og går der lidt huller i skydækket, så vil søndagsvejret føles ganske behageligt og lunt.

Selvom frontzonen over den nordøstlige del af landet i første omgang bliver over netop det område, så vil den i søndagens løb langsomt bevæge sig mod sydvest.

I nattens løb vil den passere landet, og mandag morgen vil den fortsat kunne give lidt regn over den sydvestlige del af Jylland.