Her kommer solen til at skinne mest

Mest solskin får man i dag i Nord- og Østjylland samt på Fyn, men der kommer også sol til de øvrige landsdele. Det er et lavtryk, der passerede Danmark i går, som stadig sørger for skyer i øst.

Men lavtrykket trækker væk og åbner for solrigt vejr til større dele af landet. Opklaringen er tydelig på satellitbilledet fra klokken 05.24.

Satellit klokken 5.24, 30. december 2018 Foto: Satelitfoto / NOAA/DMI Foto: TV 2 VEJRET

Som det fremgår af satellitbilledet, er der flest skyer i øst, men også nogle i Jylland. De hvide skyer over Jylland er højthængende skyer, der ikke generer ret meget. De giver blot himlen et mælkehvidt skær, når solen er oppe. Man kan også se lavere (mørkere farve) skyer. De generer mere for solen, men vil efterhånden opløses.

I formiddag ventes stort set klart vejr i Jylland og på Fyn, mens det fortsat er noget mere skyet i de østlige egne.

Ved middagstid er det begyndt at klare op nogle steder på Sjælland, men som det fremgår af grafikken, vil der fortsat være nogle skyer. I Jylland og på Fyn skinner solen næsten uhindret.

Temperaturerne placerer sig mellem 4 og 8 grader, og vinden fra nordvest aftager noget. I formiddag vil der ved kyster være op til hård vind, mens vinden i aften mange steder vil være svag.

I eftermiddag, før solen går ned, ser det ud til, at næsten hele landet får ret klart vejr, men skyer vestfra begynder at nærme sig. Senere på eftermiddagen bliver det overskyet i Jylland, og til aften kan der måske komme lidt regn eller slud.

Læs også Farvel til næsten 90 ton plastik: Flere fynske butikker stopper salg af engangsplastik