Smuk, men blæsende mandag: Her kommer solen til at skinne mest

Mange danskere holder vinterferie i denne uge, og for dem, som holder ferien i Danmark, er der gode nyheder.

Efter en drivvåd søndag i den sydøstlige del af landet vil en opklaring brede sig ind over Danmark fra vest.

Det går dog i første omgang lidt trægt med at få bugt med skyerne over den østlige del af landet, og her skal man væbne sig lidt med tålmodighed.

Mandag morgen er det allerede klaret flot op i Jylland, og når solen står op, vil den kunne skinne fra en næsten skyfri himmel.

I formiddagens løb breder opklaringen sig videre mod øst, så sjællænderne også får glæde af februarsolen.

Vejrsituationen mandag klokken 11.30. Opklaringen med solskin breder sig mod øst - selvom det fortsat vil være skyet over det østlige Sjælland, samt på Bornholm. Foto: TV 2 VEJRET

Solskin til hele Fyn mandag eftermiddag. Foto: TV 2 VEJRET

På Bornholm skal man dog først ud på eftermiddagen, før det for alvor klarer op, men måske er man heldig at se solen, inden den går helt ned.

Blæst får det til at føles koldt

Selvom solen får lov til at dominere på himlen, og den mandag står cirka 20 grader over horisonten, så vil det generelt føles ganske køligt at opholde sig udendørs.

På bagsiden af lavtrykket, som søndag passerede med regn, blæser det op fra nordvest, og det får vi for alvor at mærke i mandagens løb.

Ved nordvestvendte kyster vil vinden blæse med op til kulingstyrke, og vindstødene kan nå hård kuling. Kombinationen af temperaturer på cirka fem graders varme og kuling vil få det til at føles som let frost.

Hvis man derimod finder et område med læ, kan man bedre nyde solens stråler lune lidt.

I løbet af ugen venter der os endnu mildere vejr med temperaturer, der kan nå ti graders varme.