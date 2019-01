Her truer stormflod mandag - vandstand kan nå halvanden meter

For tredje gang på under to uger skal et kraftigt blæsevejr give forhøjet vandstand i store dele af de indre danske farvande.

Den kraftige blæst rammer allerede Danmark i løbet af søndag aften og natten til mandag, men den varslede stormflod, som man kan se frem til i blandet andet de Nordsjællandske fjorde, vil først kulminere mandag eftermiddag og aften.

Når nordvestenvinden for alvor tager til over Kattegat sent søndag aften, begynder der at blive presset store mængder vand mod syd og sydøst i retningen mod blandt andet Nordfyn og Nordsjælland.

Her strømmer en del af vandet videre mod syd gennem Bælterne og Øresund, hvor der også vil være forhøjet vandstand.

Vandstanden kan nå halvanden meter

Den del af vandet, som strømmer ind i Isefjord og Roskilde Fjord, kan dog ikke løbe væk igen - og derfor stiger vandstanden i 'bunden' af disse fjorde mere.

Vandstandsprognoserne for især Roskilde Fjord er altid forbundet med usikkerhed, men en vurdering fra TV 2 VEJRET ud fra Forsvarets havmodel, DMI og svenske havmodeller viser, at vandstanden vil toppe i løbet af mandag aften, og i værste fald kan den kulminere med cirka 1,5 meter over normal vandstand.

